Ανδρουλάκης στο TikTok: Με τους δανειολήπτες ή με τα funds; Εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά

Με βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστηρίζει τους δανειολήπτες ζητώντας την άμεση εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου.

«Έχεις κόκκινο δάνειο; Έχεις το πράσινο για διεκδικήσεις», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στον απόηχο της απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση - όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως γινόταν μέχρι τώρα.

Ο κ. Ανδρουλάκης επικρίνει τα «μπρος πίσω της κυβέρνησης και τις δεύτερες σκέψεις», όπως αναφέρει ότι αποτυπώνοναι στις δημόσιες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών, σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της δικαστικής απόφασης,

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνει την παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ για:

«-Πλήρη εφαρμογή της απόφασης. Τώρα.

-Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση.

-Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν.

-Επανεξέταση των υποθέσεων όσων έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν παράνομες δόσεις».

@nikos.androulakis Το ερώτημα είναι απλό: Με τους δανειολήπτες ή με τα funds; Εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά. ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

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