Συνεχίζονται οι αιτήσεις για σπουδές Κτηνιατρικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

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Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) ανακοινώνει ότι έχει συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Κτηνιατρικής (Doctor of Veterinary Medicine - DVM), με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο 2026. Το πενταετές αγγλόφωνο πρόγραμμα προσφέρεται στην Κύπρο και προετοιμάζει τη νέα γενιά κτηνιάτρων.

Πενταετές DVM στην αγγλική γλώσσα

Το Doctor of Veterinary Medicine είναι πρόγραμμα πενταετούς φοίτησης, και διδάσκεται εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα.

One Health: Ζώα, άνθρωπος και περιβάλλον

Κεντρικός άξονας του προγράμματος είναι η υιοθέτηση της προσέγγισης της «Ενιαίας Υγείας» (One Health), που αναδεικνύει τη διασύνδεση μεταξύ της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος, και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ επιστημονικών κλάδων για την επίλυση σύγχρονων προκλήσεων, όπως οι ζωονόσοι, η ασφάλεια τροφίμων και η βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων.

Εκπαίδευση μέσα από την πράξη

Η Κτηνιατρική Σχολή διαθέτει προηγμένες υποδομές προσομοίωσης και εκπαίδευσης δεξιοτήτων, εργαστήρια πρακτικής άσκησης, χειρουργικής προσομοίωσης, εικονικής απεικόνισης και μικροσκοπίας. Σε ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον, οι φοιτητές εξασκούνται σε κλινικές διαδικασίες και τεχνικές πριν περάσουν στη διαχείριση πραγματικών περιστατικών.

Μέσω της Πανεπιστημιακής Κλινικής Μικρών Ζώων και του δικτύου συνεργαζόμενων κλινικών, φορέων και δομών στην Κύπρο και την Ευρώπη, οι φοιτητές αποκτούν σταδιακά εμπειρία στη φροντίδα, την κλινική εξέταση, τη διάγνωση και τη θεραπεία ζώων. Η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση έμπειρων ακαδημαϊκών και επαγγελματιών κτηνιάτρων.

Ευρωπαϊκά πρότυπα και επαγγελματικές ικανότητες

Το πρόγραμμα σπουδών πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Αξιολόγησης της Κτηνιατρικής Εκπαίδευσης (European System of Evaluation of Veterinary Training ESEVT) και άλλων κοινοτικών και διεθνών οδηγιών και παράλληλα εξοπλίζει τους φοιτητές με τις απαραίτητες δεξιότητες (Day One Competencies).

Υποβολή αιτήσεων για τον Σεπτέμβριο 2026

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Doctor of Veterinary Medicine συνεχίζονται. Οι υποψήφιοι από την Ελλάδα μπορούν να ενημερωθούν για τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Ηλεκτρονική αίτηση: https://euc.ac.cy/el/admissions/online-application-form/

Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών: +357 22 713000 | [email protected]