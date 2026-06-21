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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ξέσπασε η Ισπανία στη Σ. Αραβία του Δώνη(vid)

ισπανια
clock 21:22 | 21/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Με τον Λαμίν Γιαμάλ στο αρχικό σχήμα να σκοράρει και απόλυτο πρωταγωνιστή τον Μικέλ Ογιαρθάμπαλ (δύο γκολ και ασίστ), η Ισπανία έκανε «περίπατο» απέναντι στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης μετά την γκέλα στην πρεμιέρα του 8ου ομίλου με το Πράσινο Ακρωτήρι (0-0), ξέσπασαν στα «Πράσινα Γεράκια» με το εμφατικό 4-0 και με την πρώτη τους νίκη εξασφάλισαν σε μεγάλο βαθμό την πρόκρισή τους στους «32» του Μουντιάλ.

Η «σεμνή τελετή» στο γήπεδο της Ατλάντα είχε ολοκληρωθεί πριν καν συμπληρωθούν 25 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Γιαμάλ στο 10' από ασίστ του Ογιαρθάμπαλ έβαλε μπροστά στο σκορ τη «Ρόχα», για να ακολουθήσουν άλλα δύο γκολ του επιθετικού της Σοσιεδάδ στο 21' και 24', χάρις στα οποία η αναμέτρηση απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα στη συνέχεια.

Στο 49' από το σουτ του Κουκουρέγια και την προσωρινή απόκρουση του Αλοβάις, η μπάλα βρήκε στον Αλταμπάκτι και με το αυτογκόλ αυτό έγινε το 4-0. Στις καθυστερήσεις ο Τόρες σκόραρε σε άδεια εστία, αλλά το γκολ του στράικερ της Μπαρτσελόνα δεν μέτρησε μετά την εξέταση της φάσης στο VAR (οφσάιντ).

Πλέον, η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε επικενρώνεται στο τελευταίο ματς του γκρουπ με την Ουρουγουάη, όπου εκτός απρόοπτου θα παιχτεί και η πρωτιά, ενώ το συγκρότημα του Γιώργου Δώνη θα διεκδικήσει την πρόκριση στον «τελικό» με το Πράσινο Ακρωτήρι. 

Διαιτητής: Ρ. Κλάους (Βραζιλία)

Κίτρινες : Σ. Αλντασάρι, Κάνο

ΙΣΠΑΝΙΑ (Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα (61' Ν. Γουίλιαμς), Ρόδρι, Πέδρι (70' Ρουϊθ), Όλμο (61' Μερίνο), Γιαμάλ (46' Πίνο), Ογιαρθάμπαλ (46' Τόρες)

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ (Γιώργος Δώνης): Αλοβάις, Λαγιάμι, Αλάμρι (60' Αλχατζι), Αλταμπάκτι, Αμπντουλχαμίντ, Αλχάρμπι, Ν. Αλντασάρι (90' Αλγκανάμ), Αλτζουβάιρ (46' Αλ Χαμπντάν), Αλκαϊμπάρι (46' Κάνο), Αλμπρικάν (60' Αμπού Αλσαμάτ), Σ. Αλντασάρι

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