Μουντιάλ: Δεύτερη ισοπαλία (0-0) για Βέλγιο και Ιράν (vid)

Σε μπελάδες μπήκε το Βέλγιο. Η ομάδα του Ρούντι Γκαρσιά, μετά το 1-1 της πρεμιέρας του 7ου ομίλου με την Αίγυπτο, δεν κατάφερε να νικήσει ούτε το Ιράν, με το τελικό 0-0 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των 22 παικτών στο Λος Αντζελες. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι ο βαθμός μπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχία για τους «κόκκινους διαβόλους», δεδομένων των συνθηκών που διαμορφώθηκαν μετά το 67'.

Τότε το Βέλγιο έμεινε με 10 παίκτες, μετά την απευθείας κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Ενγκόι. Ο αμυντικός της Λιλ ενώ ήταν μόνος του έκανε λάθος κοντρόλ, ο Ταρέμι έκλεψε την μπάλα κι ενώ έφευγε με κατεύθυνση προς την περιοχή του Κουρτουά ανατράπηκε από τον Ενγκόι. Χωρίς κανένα δισταγμό ο Ερέρα τον απέβαλλε.

Πλέον, οι δύο ομάδες μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές του γκρουπ μετρούν ισάριθμες ισοπαλίες (οι Ασιάτες είχαν μείνει στο 2-2 με τη Ν. Ζηλανδία) κι όπως γίνεται αντιληπτό η τελευταία αγωνιστική για αμφότερες θα είναι καθοριστική (το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει τους Νεοζηλανδούς και το Ιράν την Αίγυπτο).

Το αποψινό 0-0 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους δύο τερματοφύλακες. Ο Τιμπό Κουρτουά έκανε δύο μεγάλες επεμβάσεις σε σουτ των Εζατολάχι και Ταρέμι, ενώ μακράν τις δύο κορυφαίες αποκρούσεις έκανε στο 58' και 86' ο πορτιέρε του Ιράν, Μπεϊρανβάντ, σε ισάριθμα βολέ του Ντε Κάιπερ.

Διαιτητής: Ντ. Ερέρα (Αργεντινή)



Κίτρινες : Λουκάκου - Εζατολάχι



Κόκκινες: 67' Ενγκόι

ΒΕΛΓΙΟ (Ρούντι Γκαρσιά): Κουρτουά, Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Μενιέρ (58' Καστάνιε), Ενγκόι, Ντε Μπρόινε (87' Φερνάντεζ-Πάρντο), Τίλεμανς, Σαλεμάκερς (58' Λουκεμπάκιο), Ράσκιν (58' Βανάκεν), Λουκάκου (73' Τεάτ), Τροσάρ

ΙΡΑΝ (Αμίρ Γκαλενόι): Μπεϊρανβάντ, Χαρντανί (46' Τζαχάνμπακς), Χατζισαφί (66' Χατζισαφί), Καλιλτζάντεχ, Κανάνι, Νεμάτι, Ρεζαϊάν, Εζατολαχί (85' Χοσεϊνζαντέχ), Μοχέμπι (66' Τοράμπι), Γκόντος (78' Μογκάνλου), Ταρέμι