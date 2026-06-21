Χανιά: Βρέθηκε νεκρός 60χρονος περιπατητής στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης

Νέο τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (21/06/2026) στα Χανιά, καθώς ένας 60χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης, στον δήμο Καντάνου – Σελίνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας κατέρρευσε στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης στα Χανιά κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά της σορού από το δύσβατο σημείο όπου εντοπίστηκε προς την έξοδο του φαραγγιού, όπου ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στην επιχείρηση συμμετείχαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων, καθώς και κλιμάκιο της ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι επιχείρησαν υπό δύσκολες συνθήκες για την ανάσυρση και μεταφορά του άτυχου άνδρα.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία νεκροτομή.

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