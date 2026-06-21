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ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Εντοπίστηκε σορός 60χρονου άντρα στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού

Λιμενικό σκάφος
clock 18:31 | 21/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σορός άντρα αγνώστων λοιπών στοιχείων εντοπίστηκε τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 20/6 στη θαλάσσια περιοχή της Πύλης Ε2, εντός του λιμένα Πειραιά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων λιμενικών αρχών.



Η Λιμενική Αρχή Τζελέπη ειδοποιήθηκε για την ύπαρξη σορού στη θάλασσα και στο σημείο έσπευσε Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Το πλήρωμα του σκάφους προχώρησε στην ανάσυρση της.



Ανήκει σε άντρα ηλικίας περίπου 60 ετών, μετρίου αναστήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ταυτοποιηθεί τα λοιπά προσωπικά του στοιχεία.



Ακολούθως, η σορός διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», ενώ πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή και να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.



Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, το οποίο διερευνά όλες τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε ο άντρας στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα.

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