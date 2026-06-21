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ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταία ευκαιρία για την απογραφή ανελκυστήρων - Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία

ΑΣΑΝΣΕΡ
clock 14:11 | 21/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Οριστικά στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. 

Η αρχική προθεσμία είχε λήξει στις 30 Νοεμβρίου και στη συνέχεια δόθηκε παράταση έως το τέλος Ιουνίου.

Η διαδικασία εξελίσσεται ικανοποιητικά καθώς μέχρι σήμερα έχουν απογραφεί περίπου 286.000 από τους συνολικά 310.000 ανελκυστήρες. Η απογραφή γίνεται εύκολα, με κωδικούς Taxisnet, μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.g

Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτήρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρώο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα ανά ανελκυστήρα:

  • 1.000 ευρώ για κτήρια κατοικίας
  • 2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης
  • 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το κοινό

Ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη. Πρακτικά, ανελκυστήρες που δεν έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα.

Μετά τις 30 Ιουνίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους για τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών.

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