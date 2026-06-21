Τραπεζικοί λογαριασμοί: Τι αλλάζει στις κατασχέσεις και ποιοι προστατεύονται με νέο όριο 4.200 ευρώ

Αλλαγές με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα χιλιάδων οφειλετών φέρνει το νέο νομοθετικό πακέτο του υπουργείου Οικονομικών, καθώς επεκτείνει την προστασία των τραπεζικών καταθέσεων και εισάγει νέες δικλίδες για όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις λόγω χρεών. Οι νέες ρυθμίσεις αυξάνουν τα ακατάσχετα όρια, ενώ παράλληλα δημιουργούν προϋποθέσεις για την αποδέσμευση λογαριασμών που παραμένουν δεσμευμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και στοχεύουν αφενός στην ενίσχυση της προστασίας των πολιτών και αφετέρου στη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού πλαισίου διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Αυξημένο ακατάσχετο για οφειλές προς το Δημόσιο

Η σημαντικότερη μεταβολή αφορά τους φορολογούμενους που έχουν χρέη προς το Δημόσιο. Το προστατευόμενο ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και για έναν δηλωμένο λογαριασμό ανά πιστωτικό ίδρυμα.

Η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε επιπλέον προστασία 350 ευρώ κάθε μήνα ή 4.200 ευρώ σε ετήσια βάση για όσους αντιμετωπίζουν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης από τη φορολογική διοίκηση. Πρόκειται για μια αλλαγή που διευρύνει το περιθώριο οικονομικής ασφάλειας για μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με δεσμεύσεις καταθέσεων.

Παράλληλα, ενισχύεται και η προστασία έναντι απαιτήσεων τραπεζών ή άλλων ιδιωτών πιστωτών. Στους ατομικούς λογαριασμούς το ακατάσχετο αυξάνεται επίσης στα 1.600 ευρώ από 1.500 ευρώ που ισχύει σήμερα, προσφέροντας επιπλέον κάλυψη 100 ευρώ κάθε μήνα ή 1.200 ευρώ σε ετήσια βάση.

Νέα όρια στους κοινούς λογαριασμούς

Σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις και για τα νοικοκυριά που διατηρούν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Στις περιπτώσεις οφειλών προς ιδιώτες, τράπεζες ή προμηθευτές, το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 2.000 στα 2.200 ευρώ τον μήνα.

Η μεταβολή αυτή προσφέρει επιπλέον προστασία 200 ευρώ κάθε μήνα, δηλαδή έως και 2.400 ευρώ σε ετήσια βάση. Για πολλές οικογένειες που διαχειρίζονται κοινά εισοδήματα μέσω κοινού λογαριασμού, η αύξηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς περιορίζει τον κίνδυνο απώλειας βασικών πόρων που απαιτούνται για την κάλυψη καθημερινών αναγκών.

Η δήλωση λογαριασμού παραμένει απαραίτητη

Παρά τη διεύρυνση της προστασίας, το νέο πλαίσιο δεν ενεργοποιείται αυτόματα για όλους τους φορολογούμενους. Για να ισχύει το ακατάσχετο στις περιπτώσεις χρεών προς το Δημόσιο, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει δηλώσει ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τον λογαριασμό που επιθυμεί να προστατεύεται.

Η δήλωση αφορά έναν και μοναδικό λογαριασμό ανά δικαιούχο. Εφόσον υπάρχει λογαριασμός στον οποίο καταβάλλεται μισθός, σύνταξη ή ασφαλιστική παροχή, τότε αυτός θα πρέπει να δηλώνεται ως ακατάσχετος ώστε να ενεργοποιείται η σχετική προστασία.

Οι νέες διατάξεις αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή αμέσως μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, η οποία τοποθετείται χρονικά προς το τέλος Ιουνίου.

Δυνατότητα άρσης κατασχέσεων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόβλεψη για αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών που έχουν κατασχεθεί. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να ζητήσει άρση της κατάσχεσης εφόσον εξοφλήσει το 25% της βασικής οφειλής που οδήγησε στη δέσμευση, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις.

Η ρύθμιση καλύπτει και ήδη υφιστάμενες κατασχέσεις, προσφέροντας μια ουσιαστική διέξοδο σε πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.

Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι σοβαρές δυσκολίες που δημιουργεί μια κατάσχεση στην οικονομική δραστηριότητα και στην καθημερινή διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο μία φορά σε κάθε οφειλέτη, ώστε να αποτραπεί η επαναλαμβανόμενη χρήση της.

Παράλληλα προβλέπονται ειδικές εξαιρέσεις για περιπτώσεις πτώχευσης ή διαδικασιών αφερεγγυότητας, όπου εξακολουθούν να εφαρμόζονται ειδικότεροι κανόνες.

Πρόσθετη προστασία για παροχές ειδικής αγωγής

Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει και ειδική πρόβλεψη για οικονομικές ενισχύσεις που σχετίζονται με την ειδική αγωγή. Οι συγκεκριμένες παροχές αποκτούν πλέον αυξημένο καθεστώς προστασίας, καθώς χαρακτηρίζονται ρητά ακατάσχετες, ανεκχώρητες και μη συμψηφιζόμενες.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να δεσμεύονται ή να αφαιρούνται για την εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή πιστωτικά ιδρύματα. Η ρύθμιση διασφαλίζει ότι τα ποσά αυτά θα φτάνουν στο σύνολό τους στους τελικούς δικαιούχους, ενισχύοντας την κοινωνική προστασία ευάλωτων οικογενειών και ατόμων που στηρίζονται στις συγκεκριμένες παροχές.

Οι νέες παρεμβάσεις συνθέτουν ένα διαφορετικό πλαίσιο διαχείρισης οφειλών και κατασχέσεων, με μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία βασικών εισοδημάτων και στη δυνατότητα επανένταξης των οφειλετών στην οικονομική δραστηριότητα, χωρίς να αίρεται η υποχρέωση εξόφλησης των χρεών τους.

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