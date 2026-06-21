Ηράκλειο: Νέα κινητοποίηση το απόγευμα της Κυριακής ενάντια στη δομή μεταναστών

Σε πεδίο έντονων κινητοποιήσεων έχει μετατραπεί η περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο. Οι κάτοικοι της περιοχής και των γύρω κοινοτήτων κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους. To απόγευμα της Κυριακής οι κάτοικοι προχώρησαν σε νέα διαμαρτυρία χωρίς όμως να αποκλείσουν το δρόμο ενώ τη Δευτέρα το απόγευμα έχουν προγραμματίσει έξω από τη Λότζια νέα κινητοποίηση την ώρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφορμή αποτελεί η απόφαση του υπουργείο Μετανάστευσης για τη δημιουργία προσωρινού χώρου φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη. Οι κάτοικοι των Αθανάτων, έχουν στο πλευρό τους φορείς και πολίτες από γειτονικές περιοχές (Γούρνες, Σταυράκια, Δαφνές, Βενεράτο, Αυγενική). Χθες το πρωί ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, συναντήθηκε με τη Συντονιστική Επιτροπή των κατοίκων.

Ο Δήμαρχος εξέφρασε την κατανόησή του για την ανησυχία των πολιτών, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει λόγο στη συγκεκριμένη απόφαση, καθώς η αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο.

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