ΕΚΤ: Δεν βλέπει σύντομη υποχώρηση του πληθωρισμού και ετοιμάζει δεύτερη αύξηση επιτοκίων

Ενώ τα μέλη του συμβουλίου νομισματικής πολιτικής προβληματίζονται ακόμη,πάνω στην επόμενη κίνηση νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας Φίλιπ ΛέΪν, έδωσε σε ανύποπτο χρόνο, το σήμα ότι η Ευρωζώνη μπορεί να αντέξει με ελαφρά υψηλότερα επιτόκια.

Παρότι κανείς - ούτε και η ίδια η κ. Λαγκάρντ δεν ανοίγει τα χαρτιά του για το επόμενο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες συγκεντρώνονται όλο και περισσότερες τοποθετήσεις μελών του ΔΣ της Τράπεζας, σύμφωνα με τις οποίες, ο πληθωρισμός θα μείνει υψηλά για ένα διάστημα πριν υποχωρήσει. Για το λόγο αυτό όλοι θεωρούν σωστό, η ΕΚΤ να μην υποχωρήσει στην προσπάθεια της, για την μείωση του πληθωρισμού.

Πρώτος ο επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας κ. Φίλιπ Λέϊν, ο οποίος σε δηλώσεις του, τόνιζε ότι η κινήσεις της ΕΚΤ είναι σαφώς δικαιολογημένες λόγω πληθωρισμού. Τόνισε επίσης ότι το ανώτερο άκρο του ουδέτερου εύρους για το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ, το οποίο ούτε τονώνει ούτε περιορίζει την ανάπτυξη, έχει αυξηθεί από 2,25% σε 2,50% με βάση τις τιμές της αγοράς ομολόγων. Με άλλα λόγια, η ΕΚΤ θα πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια της για άλλη μια φορά κατά 0,25% ,για να φτάσει σε ένα σημείο ουδετερότητας

Η κρίση παρατείνεται

H γενική πεποίθηση τω ν μελών του ΔΣ της ΕΚΤ , είναι ότι παρά την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν , πρέπει να περάσει ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, μέχρι να εξομαλυνθεί ο ενεργειακός εφοδιασμός από τις χώρες του Περσικού, πριν οι τιμές υποχωρήσουν. Ο Αυστριακός Κεντρικός Τραπεζίτης Μάρτιν Κόχερ τόνισε ότι ο πληθωρισμός θα αρχίσει να πέφτει, μόλις ομαλοποιηθεί η κατάσταση και αποκατασταθούν πλήρως οι μεταφορές καυσίμων και πρώτων υλών, από τα στενά του Ορμούζ. Συνεπώς, οι τιμές θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για ένα διάστημα. Την ίδια θέση, υιοθέτησε ο Αυστριακός Κεντρικός Τραπεζίτης Μάρτιν Κόχερ, ο Πορτογάλος ομόλογός του Αλαβάρο Σάντος Περείρα, ενώ ο Λετονός Κεντρικός Τραπεζίτης Μάρτιν Κάζακς, τόνισε ότι η ενεργειακή κρίση δεν έχει ακόμη τελειώσει.

Ο Γερμανός Κεντρικός Τραπεζίτης Ιωακείμ Νάγκελ, τόνισε με την σειρά του, ότι η λήξη των μέτρων νομισματικής πολιτικής τα οποία αποσκοπούν την μείωση του πληθωρισμού, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια αναζωπύρωση τω ν πληθωριστικών πιέσεων τους επόμενους μήνες.

Ο μόνος που φάνηκε να αποστασιοποιείται από τον προγραμματισμό μιας δεύτερης αύξησης των επιτοκίων του ευρώ, είναι ο νέος Γάλλος Κεντρικός Τραπεζίτης ο Εμάνουελ Μουλέν, ο οποίος κάλεσε όλους να μην δεσμεύονται κατηγορηματικά για τα επόμενα βήματα νομισματικής πολιτικής. Πρότεινε ξανά, οι αποφάσεις να συζητούνται και να λαμβάνονται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία σε κάθε περίοδο.

Οι αγορές περιμένουν άλλη μια αύξηση

Από την άλλη, οι αγορές έχουν προεξοφλήσει τουλάχιστον άλλη μια αύξηση επιτοκίων και πάλι σε ποσοστό 0,25% για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, με στόχο όχι πια να σταθεροποιηθεί αλλά να αρχίσει να αποκλιμακώνεται σταθερά ο πληθωρισμός.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες των 21 κρατών μελών της Ευρωζώνης, θα πρέπει να έχουν ακριβέστερα στοιχεία για τους δευτερογενείς κύκλους των υψηλών τιμών της ενέργειας στις οικονομίες τους, κυρίως από την πλευρά των μισθών αφού μετά από 3,5 μήνες κρίσης, όλοι ζητούν υψηλότερες αυξήσεις. Αν αυτές δοθούν, τότε θα πρέπει να αναμένεται μοιραία ανοδική πορεία του πληθωρισμού αντί αποκλιμάκωση.

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