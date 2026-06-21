Δήμος Ηρακλείου: "Γίνεται συντήρηση και καλλωπισμός του πρασίνου στην Αλικαρνασσό" - Απάντηση στο ekriti

Απάντηση στο δημοσίευμα του ekriti.gr με τις εικόνες εγκατάλειψης στο πάρκο στην παραλιακή της Ν. Αλικαρνασσού που έστειλε αναγνώστης δίνει ο Δήμος Ηρακλείου. O Δήμος τονίζει ότι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες συντήρησης και καλλωπισμού του πρασίνου σε όλο το βόρειο μέτωπο της Νέας Αλικαρνασσού αλλά και σε όλα τα πάρκα της περιοχής, αποστέλλοντας στο ekriti και σχετικές φωτογραφίες.

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Παράλληλα υπενθυμίζει ότι συνεχίζονται σε διάφορα σημεία του Δήμου Ηρακλείου οι εργασίες συντήρησης και καλλωπισμού του πρασίνου, με τον συντονισμό της Υπηρεσίας Πρασίνου. Τις τελευταίες μέρες παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στο πάρκο Ιόλης, στις Πλατείες Νικαίας και Κύπρου, Λ. Νεάρχου από Λ. Εθνικής Αντιστάσεως προς Νέας Αλικαρνασσό κ.α..Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες παρεμβάσεις στα πάρκα Γεωργιάδη, Θεοτοκόπουλου, Εφόδου, Γλέζου, Καραμανλή και Σοφίας, στις Λεωφόρους Μίνωος, Κνωσού, Νεάρχου, Σ. Βενιζέλου, Παναγιωτάκη, Αρχ. Μακαρίου, στον κόμβο Γιόφυρου, στον Καράβολα, στις οδούς Μ. Μερκούρη, Δουκός Μποφώρ, Λεβήνου, Μ. Αλεξάνδρου, Γερωνυμάκη και Ικτίνου, στις Πλατείες Δασκαλογιάννη και Πανανού, στη Χρυσοπηγή, στο 2ο και 19ο Δημοτικό, στο σχολείο στα Δειλινά, στο 6ο ΕΠΑΛ & Σ.Α.Ε.Κ., στην παιδική χαρά της Κομνηνών, στο σχολείο ΚΕΠΑ στην Αυγενική, στον Άγιο Μύρωνα, στα δυο σχολεία στις Δαφνές, στα Σταυράκια κ.α.

Εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηρακλείου, σε πάρκα, πλατείες, αυλές σχολείων, κοιμητήρια, στα Ενετικά Τείχη και σε δενδροστοιχίες εντός και εκτός αστικού ιστού, γι’ αυτό και παρακαλούνται οι διερχόμενοι να δίνουν προσοχή στις σημάνσεις.

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