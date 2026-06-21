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ΚΟΣΜΟΣ

SOS από Ζελένσκι: «Οι Ρώσοι προετοιμάζονται για μαζική επίθεση, χρειάζεται προσοχή»

Βολοντίμιρ Ζελένσκι 
clock 16:11 | 21/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Οπρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις σχεδιάζουν μια μαζική επίθεση στην Ουκρανία και κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

«Απόψε και τις επόμενες ώρες, είναι πολύ σημαντικό να προσέχετε τους αεροπορικούς συναγερμούς», είπε ο Ζελένσκι στο βραδινό διάγγελμά του. «Οι Ρώσοι προετοιμάζονται για μαζική επίθεση. Σας παρακαλώ, φροντίστε τον εαυτό σας», πρόσθεσε.

Λίγο νωρίτερα, ο Ουκρανός κυβερνήτης της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, ανέφερε μέσω του Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την ομώνυμη πόλη με κατευθυνόμενες βόμβες ολίσθησης, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους έξι.

Ο Φεντόροφ έκανε λόγο για εννέα πλήγματα στην πόλη και εξέφρασε ανησυχίες ότι άνθρωποι ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια κτιρίων.

Ουκρανικό πλήγμα στο Τιουμέν

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια Τιουμέν της δυτικής Σιβηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τις μονάδες ειδικών επιχειρήσεων του ουκρανικού στρατού που «έφτασαν στην περιφέρεια Τιουμέν», σε μια απόσταση άνω των 2.000 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Ο στόχος «ήταν και πάλι ένα διυλιστήριο πετρελαίου (…) Είναι αποτελεσματικό», πρόσθεσε.

Ο κυβερνήτης του Τιουμέν ωστόσο υποστήριξε ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα απέκρουσε την επίθεση στο διυλιστήριο.

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