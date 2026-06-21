Κωστόπουλος: «Έχω φρικάρει με την υπερβολή της μαμάς και την υποτίμηση του μπαμπά»

Ο Πέτρος Κωστόπουλος με αφορμή τη γιορτή του Πατέρα εξέφρασε το παράπονό του για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζεται ο πατέρας στη σύγχρονη κοινωνία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον φεμινισμό και τη γυναικεία ενδυνάμωση, υποστηρίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις διαστρεβλώνεται η σημασία της παρουσίας του πατέρα μέσα στην οικογένεια.

«Δεν υπάρχει γυναίκα που να μην την αγαπάω, αλλά οι γυναίκες τα τελευταία χρόνια με κάποιο τρόπο, μέσα στη γυναικεία ενδυνάμωση, μέσα στον φεμινισμό, μέσα στην απελευθέρωση… Υπάρχει… αν κοιτάξετε στα social media, αν κοιτάξετε άρθρα σε site, υπάρχει μόνο μια μαμά. Όλο αυτό είναι μια τεράστια χαζομάρα, με την έννοια ότι μια ζωή είχαμε έναν μπαμπά.

Και ο μπαμπάς σαν παρουσία, σαν αντρικό φύλο, από το DNA του, από τότε που ήταν πρωτόγονοι με τα ρόπαλα και τα λοιπά, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει μόνιμα να φέρνει στην οικογένειά του, θέλει να προσφέρει στην οικογένειά του. Και χωρίς έναν καλό μπαμπά… Μια μαμά, μαμά, μαμά…Ναι, μαμά, μαμά, κι εγώ μαμά είχα, μια μαμά που την αγαπούσα, αλλά χωρίς έναν μπαμπά υπαρκτό, ο οποίος αγαπάει την οικογένεια, ο οποίος κουβαλάει… ο οποίος δεν είναι τα τέρατα που βλέπουμε συνέχεια στην τηλεόραση… δεν υπάρχει οικογένεια και δεν υπάρχουν ισορροπημένα παιδιά.

Ο πατέρας αξίζει πολύ παραπάνω από αυτό που δίνετε οι γυναίκες τα τελευταία χρόνια. Έχω φρικάρει ειλικρινά απ’ την υπερβολή της μαμάς και την υποτίμηση του μπαμπά…Ένα παράπονο είναι. Και θα έλεγα στα κοριτσάκια εκεί που γράφουνε στα social media, στο Instagram και τα λοιπά σήμερα, “Κοριτσάκια μου, να γράψετε γι’ αυτόν που σας μεγάλωσε, εντάξει; Φιλάκια!”» , ανέφερε.

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