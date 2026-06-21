Αστυνομικός σκοτώνει εν ψυχρώ σκύλο μπροστά στην ιδιοκτήτριά του!

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι ο σκύλος κινήθηκε επιθετικά, ενώ η ιδιοκτήτρια αμφισβητεί τον ισχυρισμό και δηλώνει ότι το ζώο δεν ήταν απειλητικό.







Η δήμαρχος του Λος Άντζελες χαρακτήρισε το περιστατικό τραγικό και ζήτησε την επανεξέταση των κανόνων εμπλοκής της αστυνομίας σε ανάλογα συμβάντα.







Σοβαρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες βίντεο από κάμερα σώματος (bodycam) αστυνομικού του Λος Άντζελες, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που αστυνομικός πυροβολεί τέσσερις φορές και σκοτώνει έναν οικογενειακό σκύλο μπροστά στην ιδιοκτήτριά του, κατά τη διάρκεια επέμβασης σε διαμέρισμα στο Canoga Park.

Το οπτικοακουστικό υλικό, που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, καταγράφει το περιστατικό στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Τζέιμσον, ένα δίχρονο Γκόλντεν Μπερνεντούντλ, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει οδηγήσει σε εσωτερική έρευνα των αρχών.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι αστυνομικοί έφτασαν το βράδυ του Σαββάτου σε συγκρότημα κατοικιών στο Canoga Park, έπειτα από αναφορές για έντονες φωνές και πιθανό περιστατικό ενδοοικογενειακής διαφωνίας.







Στο διαμέρισμα βρισκόταν, μια νοσηλεύτρια και ιδιοκτήτρια του σκύλου με καταγωγή από τη Νέα Υόρκη, η οποία εκείνη την ώρα φέρεται να γιόρταζε τη νίκη των Νιου Γιορκ Νικς στο NBA.

Ωστόσο, η κατάσταση εξελίχθηκε ραγδαία όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν την πόρτα του διαμερίσματος. Ο σκύλος, ο οποίος φορούσε μπλούζα με τα χρώματα των Νικς, εμφανίστηκε στην είσοδο και άρχισε να γαβγίζει.

Στο βίντεο από την κάμερα σώματος ακούγεται αστυνομικός να αντιδρά άμεσα λέγοντας «βγάλ’ τον από εκεί», ενώ στη συνέχεια εκφράζει ανησυχία για το μέγεθος του ζώου και δηλώνει ότι δεν θέλει να δεχθεί επίθεση.

Η ιδιοκτήτρια φαίνεται αρχικά να συμμορφώνεται, επιχειρώντας να συγκρατήσει τον σκύλο και ζητώντας συγγνώμη από τους αστυνομικούς, τους οποίους ενημερώνει ότι το ζώο δεν είναι επιθετικό.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο σκύλος βγαίνει στο διάδρομο και κινείται προς τους αστυνομικούς. Τότε, σύμφωνα με το υλικό, αστυνομικός ανοίγει πυρ τέσσερις φορές μέσα στον διάδρομο του κτιρίου.







Ο σκύλος ακούγεται να ουρλιάζει μετά τους πρώτους πυροβολισμούς, πριν καταρρεύσει στο σημείο, ενώ η ιδιοκτήτριά του ξεσπά σε κραυγές σοκ.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη δημόσια κατακραυγή, ενώ η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας χαρακτήρισε το συμβάν «σοκαριστικό και τραγικό», σημειώνοντας ότι έχει ήδη ζητήσει επανεξέταση των κανόνων εμπλοκής της αστυνομίας σε περιστατικά με ζώα.







Από την πλευρά της, η αστυνομία υποστηρίζει ότι ο σκύλος κινήθηκε επιθετικά προς τους αστυνομικούς, ενώ η ιδιοκτήτρια το αμφισβητεί, λέγοντας σε δηλώσεις της ότι το ζώο δεν έδειχνε απειλητική συμπεριφορά και απλώς πλησίασε προς το μέρος τους.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο έχει πυροδοτήσει έντονη συζήτηση στις ΗΠΑ για τη χρήση θανατηφόρας βίας σε περιστατικά με κατοικίδια, ενώ σε διαδικτυακή καμπάνια συγκεντρώθηκαν πάνω από 214.000 δολάρια για τα έξοδα αποτέφρωσης και νομικής υποστήριξης της οικογένειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:







Αρναούτογλου κατά Λιάγκα: «Αγενέστατο το γεγονός ότι συνέχισε και την επόμενη μέρα να μιλάει….σχεδόν τραγικό»



