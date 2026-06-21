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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό

omprantovits
clock 16:49 | 21/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Το «χρονικό ενός προαναγγελθέντος γάμου» επισημοποιήθηκε σήμερα (21/6) καθώς η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράνοβιτς στην τεχνική ηγεσία των «πρασίνων».

    Σχεδόν 14 χρόνια μετά την λήξη της πρώτης του θητείας στην ελληνική ομάδα, ο Σέρβος προπονητής, γύρισε στην Αθήνα για να οδηγήσει ξανά τον Παναθηναϊκό στον δρόμο των επιτυχιών.

    Κατά την διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Παναθηναϊκό, ο Ομπράντοβιτς οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση πέντε ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων (2000, 2002, 2007, 2009, 2011), 11 τίτλων πρωταθλητή (2000, 2001, 2003-2011) και επτά κυπέλλων Ελλάδας (2003, 2005-2009, 2012).

    Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, ο Ομπράντοβιτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

 

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