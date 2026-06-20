Βενετία: Τέλος εισόδου έως και 50 ευρώ - Τι μέτρα λαμβάνονται για τον υπερτουρισμό

Σε δραστική αύξηση του τέλους εισόδου για τους ημερήσιους τουρίστες προσανατολίζεται ο νέος δήμαρχος της Βενετίας, Σιμόνε Βεντουρίνι, εκφράζοντας την ελπίδα να φτάσει ακόμη και τα 50 ευρώ.







Ο κ. Βεντουρίνι, ο οποίος προέρχεται από τη Δεξιά, διατέλεσε στο παρελθόν σύμβουλος τουρισμού και εξελέγη στα τέλη Μαΐου. Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη πρόταση έχει ως στόχο να περιορίσει τις τουριστικές ροές κατά τις περιόδους της μεγάλης αιχμής.

Η Βενετία έγραψε ιστορία το 2024 ως η πρώτη πόλη παγκοσμίως που καθιέρωσε εισιτήριο εισόδου, εφαρμόζοντας αρχικά ένα τέλος 5 ευρώ για 29 ημέρες υψηλής κίνησης (Απρίλιο με Ιούλιο). Το μέτρο επεκτάθηκε το 2025 σε 54 ημέρες, διπλασιάζοντας μάλιστα το κόστος για όσους έκλειναν εισιτήριο την τελευταία στιγμή. Φέτος, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, οι ημέρες εφαρμογής του μέτρου αυξάνονται σε 60.

Αν και η επιβολή του τέλους δεν μείωσε αισθητά τον όγκο των τουριστών, αποδείχθηκε ιδιαίτερα προσοδοφόρα. Μόνο κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του, απέφερε στα ταμεία του δήμου 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις.

Οι Αρχές της ιταλικής πόλης εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τελικά θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του υπερτουρισμού στην πόλη τους που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.



Απαλλάσσονται όσοι διανυκτερεύουν στην πόλη, οι κάτοικοι και τα παιδιά κάτω των 14 ετών



Ο Βεντουρίνι δεσμεύτηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας να αυξήσει το τέλος στα 30 με 50 ευρώ, ανάλογα με τις ημερομηνίες.

Δήλωσε ακόμη ότι το δημοτικό συμβούλιο μελετά πρόταση που σκοπεύει να υποβάλει στην κυβέρνηση, ζητώντας άδεια για την αύξηση του τέλους εισόδου «σε συγκεκριμένες ημέρες και όταν ξεπεραστούν συγκεκριμένα όρια κρατήσεων».



Το τέλος καταβάλλεται ηλεκτρονικά και, σε αντάλλαγμα, οι επισκέπτες λαμβάνουν έναν κωδικό QR τον οποίο πρέπει να επιδεικνύουν στους ελεγκτές που έχουν προσληφθεί για να περιπολούν στα κύρια σημεία εισόδου της πόλης, όπως ο σιδηροδρομικός σταθμός.

Όποιος κάνει κράτηση για διανυκτέρευση στη Βενετία απαλλάσσεται από την καταβολή του τέλους. Εξαιρούνται ακόμη οι τουρίστες από την ευρύτερη περιοχή του Βένετο, από όπου προέρχονται οι περισσότεροι ημερήσιοι επισκέπτες, καθώς και τα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. Πάντως, ακόμη και αν ένας επισκέπτης έχει κάνει κράτηση σε ξενοδοχείο, εξακολουθεί να είναι υποχρεωμένος να δηλώσει την παρουσία του στον ιστότοπο.

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