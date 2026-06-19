Ιωάννα Τούνη: Γιατί δεν πήγε στα Mad VMA

Η Ιωάννα Τούνη πόσταρε ένα βίντεο στο οποίο ανέφερε ότι είχε δεχθεί πρόταση από την παραγωγή περίπου έναν μήνα πριν από τα Mad VMA 2026 για να δώσει βραβείο.

Η ίδια απάντησε θετικά ωστόσο αποκάλυψε γιατί δεν πήγε τελικά απάντησε με ένα βίντεο.

«Storytime με την πιο συχνή ερώτηση του τελευταίου 24ώρου, γιατί δεν πήγα στα Mad χθες, οπότε πάμε να το κάνουμε μαζί. Να ξεκινήσω λέγοντάς σου ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα βραβεία Mad. Είναι ένας θεσμός που πραγματικά τον απολαμβάνω, γουστάρω, μ’ αρέσει. Ωραία; Οπότε ό,τι πω τώρα στο βίντεο δεν έχει ίχνος hate, είναι απλά η πραγματικότητα και η προσωπική μου εμπειρία», είπε η influencer αρχικά.

«Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι επικοινώνησαν πριν από κανένα μήνα, έναν μήνα και κάτι μαζί μου από την παραγωγή. Μου έστειλε μία κοπέλα και μιλήσαμε, η οποία μου λέει, «Γεια σου Ιωάννα και αυτά, θέλαμε πάρα πολύ στα φετινά βραβεία Mad να κάνεις κι εσύ απονομή ενός βραβείου» και λοιπά. Και λέω, «ΟΚ, ρε παιδί μου, τέλεια, πολύ ευχαρίστως». Της λέω, «Θα ήθελα σίγουρα να δώσω το βραβείο σε κάποιον καλλιτέχνη που όντως μου αρέσει και όντως απολαμβάνω».

Παράλληλα, ανέφερε ότι λίγες ημέρες πριν από τη διοργάνωση έστειλε νέο μήνυμα στην παραγωγή ζητώντας να μάθει αν τελικά θα συμμετείχε ή όχι, καθώς έπρεπε να προγραμματίσει τα πάντα. Όπως είπε, η απάντηση που έλαβε ήταν ότι δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη και έτσι η συνεργασία δεν προχώρησε.

«Νιώθω στο τέλος ότι τους έστειλα εγώ και τους παρακάλεσα, “Γεια σας, περισσεύει κανένα βραβείο να δώσω;”. Δηλαδή, μου στέλνουνε να μου ζητήσουν κάτι… Είμαι πραγματικά συζητήσιμη, δηλαδή να μου πεις ότι “Ξέρεις, δεν έχουμε αυτές τις τραγουδίστριες, αλλά μπορούμε να βρούμε μία γυναίκα artist, κάποια από αυτές τις άλλες”, ας πούμε. Ή “Σου αρέσει κάποια άλλη;”. Γιατί εγώ φυσικά είπα τις δύο artists που είμαι super fan», συμπλήρωσε.

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