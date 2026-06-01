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ΚΟΣΜΟΣ

Αρκούδα μπήκε σε πάρκινγκ αστυνομικού τμήματος

αρκούδα, επίθεση
clock 07:20 | 21/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Κάμερες ασφαλείας αστυνομικού τμήματος στο Καστλ Ροκ του Κολοράντο των ΗΠΑ κατέγραψαν μια αρκούδα να υπερπηδά την περίφραξη και να εισβάλλει στον χώρο στάθμευσης των περιπολικών. Το βίντεο από το περιστατικό δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αρχές, και δείχνει το ζώο να αναζητά τροφή προτού αποχωρήσει. Η αστυνομία αντιμετώπισε το γεγονός με χιούμορ, υπενθυμίζοντας ότι οι θεάσεις άγριας ζωής είναι φυσιολογικό κομμάτι της ζωής στην περιοχή.



Έναν μάλλον αναπάντεχο επισκέπτη κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας αστυνομικού τμήματος στο Κολοράντο των ΗΠΑ, όταν μια αρκούδα αποφάσισε να υπερπηδήσει την περίφραξη και να εισβάλει στον χώρο στάθμευσης των περιπολικών.



Το βίντεο από το περιστατικό, το οποίο έδωσαν στη δημοσιότητα οι ίδιες οι αρχές, κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Castle Rock Police Department (@crpoliceco)

Το Αστυνομικό Τμήμα του Καστλ Ροκ μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, σημειώνοντας πως η «παραβίαση» της αρκούδας σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου Σαββατοκύριακου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το ζώο σκαρφάλωσε με άνεση πάνω από έναν συρμάτινο φράχτη, «προτού πραγματοποιήσει μια σύντομη επιθεώρηση με τις πατούσες του στην περιοχή».

Η αρκούδα βρισκόταν προφανώς σε αναζήτηση φαγητού, ωστόσο η «περιπολία» της στο πάρκινγκ της αστυνομίας δεν απέδωσε καρπούς.



«Μην βρίσκοντας καλάθια για πικνίκ, αφύλακτα σνακ ή άλλες λιχουδιές, ο τριχωτός επισκέπτης μας τελικά αποχώρησε», έγραψε χιουμοριστικά η αστυνομία στην ανάρτησή της.

«Αν και η επίσκεψη αυτής της αρκούδας ήταν σύντομη, αποτελεί μια καλή υπενθύμιση ότι οι θεάσεις άγριας ζωής είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι της ζωής στο Καστλ Ροκ».

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