Ζόζεφιν για Νίνο: «Είναι ο μέντοράς μου, έχει μια δική του ματιά για τη ζωή, είναι παρεξηγημένος

Η Ζόζεφιν βρέθηκε καλεσμένη στο After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά και αναφέρθηκε με λόγια τρυφερά στον σύντροφό της, Νίνο.

«H μαμά μου ήταν τραγουδίστρια. Μεγάλωσα σε ένα μουσικό σπίτι, είχαμε στούντιο. Το πρώτο μου τραγούδι το έγραψα 8 ετών. Ήθελα να ασχοληθώ με το τραγούδι και έκανα καραόκε. Σπούδασα Marketing & Management και δεν μου άρεσε καθόλου η δουλειά γραφείου», είπε αρχικά.

«Έχει μια δικιά του ματιά στα πράγματα, στη ζωή, είναι παρεξηγημένος, αλλά είναι… πιο νορμάλ πεθαίνεις. Πάντα ήταν ιδιαίτερος χαρακτήρας, τα βλέπει αλλιώς, δεν μπαίνει σε κουτάκια, είναι πολύ ταλαντούχος, γράφει στίχους και μουσική. Είναι για μένα κάτι αυθεντικό, ρομαντικό και παιδικό», πρόσθεσε.

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