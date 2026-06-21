Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης και καλλωπισμού του πρασίνου

Συνεχίζονται σε διάφορα σημεία του Δήμου Ηρακλείου οι εργασίες συντήρησης και καλλωπισμού του πρασίνου, με τον συντονισμό της Υπηρεσίας Πρασίνου.



Τις τελευταίες μέρες παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στο πάρκο Ιόλης, Πλατείες Νικαίας και Κύπρου, Λ. Νεάρχου από Λ. Εθνικής Αντιστάσεως προς Νέας Αλικαρνασσό κ.α..

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Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες παρεμβάσεις στα πάρκα Γεωργιάδη, Θεοτοκόπουλου, Εφόδου, Γλέζου, Καραμανλή και Σοφίας, στις Λεωφόρους Μίνωος, Κνωσού, Νεάρχου, Σ. Βενιζέλου, Παναγιωτάκη, Αρχ. Μακαρίου, στον κόμβο Γιόφυρου, στον Καράβολα, στις οδούς Μ. Μερκούρη, Δουκός Μποφώρ, Λεβήνου, Μ. Αλεξάνδρου, Γερωνυμάκη και Ικτίνου, στις Πλατείες Δασκαλογιάννη και Πανανού, στη Χρυσοπηγή, στο 2ο και 19ο Δημοτικό, στο σχολείο στα Δειλινά, στο 6ο ΕΠΑΛ & Σ.Α.Ε.Κ., στην παιδική χαρά της Κομνηνών, στο σχολείο ΚΕΠΑ στην Αυγενική, στον Άγιο Μύρωνα, στα δυο σχολεία στις Δαφνές, στα Σταυράκια κ.α.

Εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηρακλείου, σε πάρκα, πλατείες, αυλές σχολείων, κοιμητήρια, στα Ενετικά Τείχη και σε δενδροστοιχίες εντός και εκτός αστικού ιστού, γι’ αυτό και παρακαλούνται οι διερχόμενοι να δίνουν προσοχή στις σημάνσεις.

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