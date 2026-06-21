Αυστραλία: Επιβεβαίωσε το πρώτο της κρούσμα γρίπης των πτηνών

Η Καμπέρα θα κάνει ό,τι μπορεί για να περιορίσει οποιαδήποτε εξάπλωση της γρίπης των πτηνών H5N1, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι, μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος του ιού αυτού στην ηπειρωτική χώρα σε ένα θαλάσσιο πτηνό που εντοπίστηκε χθες, Παρασκευή, σε απομακρυσμένη περιοχή στο νοτιοδυτικό τμήμα της.

«Αυτό είναι ανησυχητικό», δήλωσε σήμερα ο Αλμπανέζι σε δημοσιογράφους στο Σίδνεϊ, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του θα κάνει «ό,τι μπορεί για να περιορίσει οποιαδήποτε εξάπλωση».

Εξετάσεις που έγιναν επιβεβαίωσαν ότι το θαλασσοπούλι αυτό, ένα καφέ σκούα, που βρέθηκε ενώ νοσούσε κοντά στην Έσπερανς, πόλη που βρίσκεται περίπου 570 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Περθ, πρωτεύουσας της Δυτικής Αυστραλίας, έφερε το θανατηφόρο στέλεχος του ιού, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Η μόλυνση ανθρώπων από τον ιό αυτόν παραμένει σπάνια. Ωστόσο ο εντοπισμός του εξαιρετικά παθογενούς αυτού στελέχους της γρίπης των πτηνών έχει οδηγήσει στη θανάτωση εκατοντάδων εκατομμυρίων πτηνών στον κόσμο τα τελευταία χρόνια, διαταράσσοντας τις προμήθειες τροφίμων και προκαλώντας αύξηση των τιμών.

Ο ιός αυτός δεν έχει μέχρι στιγμής εμφανιστεί σε πουλερικά ή εν γένει στο αγροτικό σύστημα της χώρας, διευκρίνισε η υπουργός Γεωργίας της Αυστραλίας Τζούλι Κόλινς, αν και ένας μακρονήκτης ή γίγαντας πετρίτης, άλλο πτηνό που νοσούσε και βρέθηκε στην ίδια περιοχή, επίσης διεγνώσθη θετικός στον ιό.

«Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για μαζική θνητότητα και δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι βρίσκεται στα πουλερικά ή στο αγροτικό μας σύστημα ως αυτό το στάδιο», πρόσθεσε η Κόλινς σε δηλώσεις που έκανε από την πρωτεύουσα Καμπέρα και μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα.

Στις προσπάθειές της κατά της γρίπης των πτηνών, η Αυστραλία έχει ενισχύσει τα μέτρα βιοασφάλειας στα αγροκτήματα, τους διαγνωστικούς ελέγχους σε πτηνά στις ακτές, τους εμβολιασμούς ευάλωτων ειδών και τις ασκήσεις για την εφαρμογή σχεδίων αντίδρασης.

Χθες οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι το μεταναστευτικό καφέ σκούα, που βρέθηκε στο εθνικό πάρκο Cape Le Grand National Park στη Δυτική Αυστραλία, διεγνώσθη θετικό σε τεστ για τον ιό και ότι ανέμεναν επιβεβαίωση της διάγνωσης.

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