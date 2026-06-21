Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν: Αν δεν συγκρατήσει την Χεζμπολάχ στον Λίβανο θα ξαναχτυπήσουμε πολύ σκληρά

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθαρίζει ότι το Ιραν θα χτυπηθεί σκληρά, αν δεν περιορίσει την δράση της Χεσμπολάχ στον Λίβανο..

«Το Ιράν πρέπει να εμποδίσει αμέσως τους υψηλά αμειβόμενους "ανιπροσώπους'' (σ.σ. Ζεζμπολάχ) του στο Λίβανο να προκαλούν αναταραχές. Αν δεν το κάνει, θα χτυπήσουμε το Ιράν πολύ σκληρά και πάλι, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο που αυτή τη φορά θα είναι ακόμα πιο σκληρό!!! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Φέρεται επίσης να προειδοποίησε χθες τους Ιρανούς με καταστροφή αν δεν επιτρέψουν την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με όσα δηλώνει ο ανταπροκριτής του FOXnews, Τρέι Γινγκστ, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ήρθε να απέστειλε μήνυμα στην Τεχεράνη χθε για την ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ.

Ο Πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε τους Ιρανούς χθες το βράδυ, να μην κλείσουν τα Στενά.

«Αν τα κλείσετε, δεν θα έχετε πια χώρα», είπε ο Τραμπ ότι ανέφερε στους Ιρανούς αξιωματούχους. «Δεν θα καταφέρετε καν να γυρίσετε πίσω στη γαμημένη χώρα σας».Σε επόμενη ανάρτηση ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε τα εξής στον Γινγκστ:Τραμπ του είπε «ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να γίνουν ο ''Φύλακας Άγγελος'' των Στενών του Ορμούζ και να πάρουν το 20% του πετρελαίου».«Μπορεί να αναλάβουμε τον έλεγχο των Στενών, αν χρειαστεί», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News. «Θα τους κάνω σκόνη».

«Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα εισπράττουμε διόδια», φέρεται να είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

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