Ναυάγιο στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν μετά τις απειλές Τράμπ

Το Ιράν υποστηρίζει ότι διέκοψε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με νέα στρατιωτικά πλήγματα εξαιτίας των ενεργειών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το Fars ανέφερε ότι οι συνομιλίες που διεξάγονταν στην Ελβετία βρίσκονται πλέον σε κατάσταση αβεβαιότητας, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή. Ένα άλλο ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο, το Tasnim, μετέδωσε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από τον χώρο των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία.

Καθώς οι συναντήσεις ξεκινούσαν νωρίτερα την Κυριακή, ο Τραμπ έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα πλήξει ξανά το Ιράν εάν δεν «σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξουσίους του στον Λίβανο να προκαλούν προβλήματα». O Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη για τα Στενά του Ορμούζ: «Αν τα κλείσετε δεν θα επιστρέψετε στη γ@... σας χώρα»



Παράλληλα, προειδοποίησε το Ιράν ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να αρχίσουν να επιβάλλουν «διόδια» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Μιλώντας την Κυριακή στο Fox News, δήλωσε ότι είπε ευθέως στους Ιρανούς ηγέτες πως αν κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, «δεν θα καταφέρετε καν να επιστρέψετε στο Ιράν», χρησιμοποιώντας μάλιστα υβριστική έκφραση.

Οι πρώτες υψηλού επιπέδου συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων των ΗΠΑ, του Ιράν, του Κατάρ και του Πακιστάν ξεκίνησαν την Κυριακή στο ελβετικό θέρετρο Μπίργκενστοκ, με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις και ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του λόγω της ευαισθησίας του θέματος, η έκβαση των συγκρούσεων στον Λίβανο θα είναι καθοριστική για την επιτυχία των αμερικανοϊρανικών συνομιλιών στην Ελβετία.

Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, η σύγκρουση στον Λίβανο έχει αναδειχθεί σε βασικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται επίσης ζητήματα όπως τα Στενά του Ορμούζ, οι αμερικανικές κυρώσεις και τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Οι τετραμερείς συνομιλίες ξεκίνησαν στις 2:45 μ.μ. τοπική ώρα και επρόκειτο να συνεχιστούν το βράδυ της Κυριακής. Οι ελβετικές αρχές διατηρούν τον χώρο διαθέσιμο έως τα μέσα της Δευτέρας το πρωί, ώστε οι διαπραγματεύσεις να παραταθούν εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Το Ισραήλ, σύμμαχος της Ουάσιγκτον στον πόλεμο κατά του Ιράν που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, διεξάγει παράλληλα στρατιωτική εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ στον γειτονικό Λίβανο. Η Τεχεράνη επιδιώκει σταθερά να συνδέσει τη σύγκρουση εκεί, η οποία έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους και τον εκτοπισμό περισσότερων από ενός εκατομμυρίου Λιβανέζων, με τις ευρύτερες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Το Ισραήλ επιμένει ότι θα διατηρήσει στρατεύματα στα σύνορά του έως ότου βεβαιωθεί πως η Χεζμπολάχ, την οποία οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση, δεν αποτελεί πλέον απειλή. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι οι πρόσφατες επιχειρήσεις τους στοχεύουν ένα δίκτυο υπόγειων καταφυγίων, όπου εκτιμάται ότι κρύβονται μαχητές της Χεζμπολάχ.

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