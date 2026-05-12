Drone στη Λευκάδα: Ψάχνουν μέσω δορυφόρου τον χειριστή του

Οι ελληνικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες γύρω από το μυστηριώδες θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στα τεχνολογικά ίχνη που άφησε πίσω του.

Στο επίκεντρο βρίσκονται το δορυφορικό κάτοπτρο και το router του μη επανδρωμένου σκάφους, καθώς φέρουν μοναδικούς σειριακούς αριθμούς που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του χειριστή και της προέλευσής του.

Παρότι το drone φαίνεται να βασίζεται σε ουκρανική τεχνολογία, αρκετά από τα εξαρτήματά του είναι εμπορικά διαθέσιμα, γεγονός που δυσκολεύει τις έρευνες. Ωστόσο, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι τα δεδομένα της δορυφορικής σύνδεσης ίσως αποδειχθούν καθοριστικά για την αποκάλυψη της διαδρομής και της αποστολής του.

Τόσο το δορυφορικό κάτοπτρο, όσο και το router, που επέτρεπαν την επικοινωνία του θαλάσσιου drone με το χειριστή του φέρουν μοναδικούς σειριακούς αριθμούς.

Δεν αναζητά μόνο ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απαντήσεις αναφορικά με την εξέλιξη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν από τη Space Force των ΗΠΑ στο διάστημα, αλλά και οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ψάχνουν απαντήσεις πέρα από τη γη, αναφορικά με την προέλευση, την κατασκευή και το χειρισμό του θαλάσσιου drone, το οποίο εντοπίστηκε σε σπηλιά, στη Λευκάδα.

Αν και πρόκειται εμφανώς για μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας ουκρανικής τεχνολογίας, εντούτοις τα υλικά κατασκευής του είναι διπλής χρήσης, γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι μπορούν να εντοπιστούν και στο εμπόριο.

Την ίδια ώρα, η δορυφορική τεχνολογία, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την πλοήγησή του είναι πολιτικά προσβάσιμη, αλλά και η αχίλλειος πτέρνα όσον αφορά την ανεύρεση της ταυτότητάς του.

Συγκεκριμένα, τόσο το δορυφορικό κάτοπτρο, όσο και το router, που επέτρεπαν την επικοινωνία του θαλάσσιου drone με το χειριστή του φέρουν μοναδικούς σειριακούς αριθμούς, οι οποίοι, κατά πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί από τις ελληνικές Αρχές.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι ελληνικές Αρχές μπορούν με τον μοναδικό σειριακό αριθμό να ζητήσουν αρμοδίως τα στοιχεία του ιστορικού του, προκειμένου να φτάσουν στον εντοπισμό του χειριστή, αφού ο μοναδικός σειριακός αριθμός επιτρέπει την απόλυτη ταυτοποίηση.

Δένδιας: «Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει»

Εν τω μεταξύ, ερωτηθείς για τον εντοπισμό του θαλάσσιου drone, o υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας σχολίασε πως «ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει», με δεδομένο ότι το σκάφος έχει μεταφερθεί, αφού προηγουμένως απενεργοποιήθηκαν τα εκρηκτικά που έφερε, σε εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, στην Αθήνα.

Από την πρώτη στιγμή του εντοπισμού του, εξάλλου, στρατιωτικές πηγές είχαν εκτιμήσει ως σοβαρό το περιστατικό, κρίνοντας και από το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα θαλάσσια drones έχουν αποθηκευμένα στην μνήμη τους τις θέσεις απόκρυψής τους, ακόμη και αν διακοπεί η δορυφορική τους σύνδεση, με αποτέλεσμα να μπορούν να παραμένουν στα σημεία που έχουν επιλεγεί από τους χειριστές τους, παραμένοντας αθέατα, αλλά ενεργά επιχειρησιακά και μάλιστα φέροντας μεγάλες ποσότητες εκρηκτικής ύλης.

Γκίκας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας

Στην κατεύθυνση αυτή, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας δήλωσε στο Ertnews πως «είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση”, συμπληρώνοντας πως «οι ελληνικές αρχές από την πρώτη στιγμή έχουν πέσει πάνω στο ζήτημα αυτό. Εξετάζουν από ποια χώρα κατασκευάστηκε, προσπαθούμε να βρούμε πώς βρέθηκε εδώ και ποια ήταν η αποστολή του. Αυτή τη στιγμή οι έρευνες είναι σε εξέλιξη».

Επιπλέον, απαντώντας για τα κίνητρα της παρουσίας του στη Λευκάδα, «σενάρια υπάρχουν. Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι, ακριβώς επειδή υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου κινήσεις του ρωσικού σκιώδους στόλου και έχουν υπάρξει πρόσφατες επιθέσεις, οι Ουκρανοί έχουν μεταφέρει κάποια τέτοια drones με εκρηκτικά προκειμένου να δημιουργήσουν πρόβλημα σε ρωσικά πλοία» σημείωσε ο κ. Γκίκας, ο οποίος άφησε παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο αυστηροποίησης των μέτρων, εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα.

«Εάν δούμε ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να επαναληφθεί, τότε αλλάζουν τα μέτρα ασφαλείας και ανεβαίνουν τα επίπεδα επιτήρησης», όπως ανέφερε ο κ. Γκίκας.

