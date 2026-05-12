Survivor: «Ο γιος μου είχε σημαδούρα – Ακρωτηριάστηκε το ένα πόδι»

Σοκ έχει προκαλέσει ο πολύ σοβαρός τραυματισμός παίκτη του Σταύρου Φλώρου στο Survivor, ο οποίος νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση στον Άγιο Δομίνικο.

O πατέρας του νεαρού παίκτη στις δηλώσεις του αναφέρει ότι ο γιος του είχε κανονικά μαζί του τη σημαδούρα.

«Η κατάσταση ήταν σοβαρή, έχει περάσει το πρώτο 24ωρο. Ακρωτηριάστηκε το ένα πόδι και το άλλο πόδι έχει σοβαρό θέμα στον αστράγαλο.



Ήταν με ψαροντούφεκο. Πέρασε ένα σκάφος με δύο εξωλέμβιες μηχανές. Είχε και σημαδούρα, άσχετα που γράφουν μερικοί ότι δεν είχε. Ήταν μπροστά κι άλλος παίκτης και το σκάφος χτύπησε με τις προπέλες και τον γιο μου και τη σημαδούρα. Μετά έχασε αρκετό αίμα, έκανε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Έχασε κι άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι έζησε είναι θαύμα» ήταν τα λόγια του πατέρα του νεαρού παίκτη.

