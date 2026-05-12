Σχολεία: Μειώνονται τα πρωτάκια σε Λασίθι και Ηράκλειο – Ανησυχία για το μέλλον

Σαφές καμπανάκι για τη δημογραφική συρρίκνωση και τον μαθητικό πληθυσμό στην Κρήτη χτυπούν τα στοιχεία για τις εγγραφές στην Α’ Δημοτικού, όπως παρουσιάστηκαν στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη.

Στο Λασίθι, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Γιώργος Μαμακής, περιέγραψε μια εικόνα σταθερής και μακροχρόνιας υποχώρησης των εγγραφών, κάνοντας λόγο για «μεταβολή στρατηγικού χαρακτήρα».

Όπως ανέφερε, τη σχολική χρονιά 2014-2015 είχαν εγγραφεί 853 μαθητές στην Α’ Δημοτικού, ενώ για τη σχολική χρονιά 2026-2027 οι εγγραφές δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 550, κάτι που μεταφράζεται σε μείωση περίπου 30%.

Την ίδια στιγμή, την ώρα που πανελλαδικά η μείωση στις εγγραφές κινείται γύρω στο 1,7%, στο Λασίθι φτάνει το 5%, δείχνοντας πιο έντονη πίεση στην περιοχή.

Οι διαφοροποιήσεις εντός του νομού είναι χαρακτηριστικές καθώς στον Δήμο Αγίου Νικολάου καταγράφεται πτώση 1,5%, στην Ιεράπετρα η μείωση αγγίζει το 17%, ενώ στη Σητεία καταγράφεται αύξηση 5%. Στο Οροπέδιο Λασιθίου, αντίθετα, οι εγγραφές εμφανίζουν άνοδο 13%.

Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι η πτώση άνω του 20% στα νηπιαγωγεία, κάτι που προμηνύει περαιτέρω μείωση τα επόμενα χρόνια.

Τι γίνεται στην ΠΕ Ηρακλείου

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο Ηράκλειο, όπου ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Μανόλης Μπελαδάκης, μίλησε για μια σταδιακή αλλά σταθερή πτώση των μαθητών.

Για τη σχολική χρονιά 2026-2027 οι εγγραφές στην Α’ Δημοτικού φτάνουν τις 2.796, σημειώνοντας μείωση 11%, ενώ το 2010 καταγράφονταν περίπου 120.000 νέες εγγραφές, αριθμός που αποτυπώνει τη μεγάλη απόκλιση της τελευταίας δεκαετίας.

Τα τελευταία χρόνια, παρά μικρές διακυμάνσεις, η τάση παραμένει πτωτική: από 3.900 εγγραφές το 2021-2022, σε 3.334, 3.123, 3.130 και 3.144 τα επόμενα έτη, μέχρι την τωρινή κάμψη.

Συνολικά, το Ηράκλειο έχει χάσει περίπου 404 μαθητές, που αντιστοιχούν σε περίπου 20 σχολικά τμήματα, με τον ίδιο τον Μανόλη Μπελαδάκη να σημειώνει ότι πρόκειται για «καμπανάκι», παρά τη σχετική ανθεκτικότητα του νομού σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.

Μια εικόνα που δείχνει ξεκάθαρα ότι το δημογραφικό δεν είναι πλέον θεωρία. Είναι τάξη που αδειάζει. Και ένα μέλλον που γράφεται με λιγότερες παιδικές φωνές στις αυλές των σχολείων.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο - θρίλερ στην Παντάνασσα: Η κατάσταση της υγείας της 28χρονης μητέρας

Κρήτη: Απομακρύνεται, αιφνιδίως, η Διοικήτρια των νοσοκομείων στο Λασίθι