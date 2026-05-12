Κρήτη - ελαιοκομικό μητρώο: "Δεν θα είναι έτοιμο ούτε το 2100", λέει ο Σταύρος Τζεδάκης

Ανησυχία και έντονο προβληματισμό προκαλεί στην Κρήτη η εφαρμογή του ελαιοκομικού μητρώου, το οποίο καθίσταται υποχρεωτικό για τους παραγωγούς από την 1η Οκτωβρίου 2026 για τη δήλωση συγκομιδής ελαιοκάρπου.

Όπως επισημάνθηκε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, σοβαρό εμπόδιο αποτελεί η έλλειψη διαλειτουργικότητας με το Κτηματολόγιο και το ΟΣΔΕ, γεγονός που δημιουργεί καθυστερήσεις και ασάφειες στα στοιχεία των ελαιοτεμαχίων, ενώ η διαδικασία απαιτεί εκτεταμένες διασταυρώσεις.

Στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, περίπου 126.000 παραγωγοί θα πρέπει να ενταχθούν στη διαδικασία, ωστόσο το περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή του συστήματος.

Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κρήτης, Σταύρος Τζεδάκης , περιέγραψε μια κατάσταση που κινείται «με ρυθμούς χελώνας», επισημαίνοντας ότι, λόγω των δεδομένων, η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα απαιτήσει πολύ χρόνο, κάνοντας μάλιστα λόγο —με δόση ειρωνείας— ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί πριν από το… 2100.

Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχει δέσμευση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πως θα υπάρξει σύντομα λύση στα τεχνικά και λειτουργικά ζητήματα, ενώ μέχρι τότε οι Περιφέρειες και οι ΔΑΟΚ καλούνται να συμβάλουν με όποιο τρόπο μπορούν στην υλοποίηση της διαδικασίας.

Όπως σημείωσε, αναμένεται νέο δελτίο τύπου για την ενημέρωση των παραγωγών, με σαφείς οδηγίες για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν, ενώ εκτίμησε ότι πιθανότατα θα δοθεί παράταση πέραν της 1ης Οκτωβρίου, προκειμένου να αποφευχθεί η πίεση στους ελαιοπαραγωγούς.

Σε πρώτη φάση, οι παραγωγοί καλούνται να ελέγξουν τα στοιχεία τους στο ελαιοκομικό μητρώο και να τα αντιστοιχίσουν με τα δεδομένα του ΟΣΔΕ, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν αποκλίσεις.

Την ίδια ώρα, όπως υπογραμμίζεται, η αρχική ενημέρωση της Περιφέρειας Κρήτης κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο η συνολική εικόνα δείχνει ένα σύστημα που ακόμη «σέρνεται», με τους παραγωγούς να καλούνται να προσαρμοστούν σε μια διαδικασία με πολλές αβεβαιότητες και καθυστερήσεις.

