Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός 37χρονος μοτοσικλετιστής

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/5) στην εθνική οδό Αμφίπολης - Καβάλας, με θύμα έναν 37χρονο από τη Βουλγαρία.

Όπως αναφέρει το voria.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία της και ανετράπη στο οδόστρωμα.

Ο οδηγός στη συνέχεια προσέκρουσε σε αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Η 32χρονη οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

