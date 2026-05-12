Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός 37χρονος μοτοσικλετιστής
clock 14:53 | 12/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/5) στην εθνική οδό Αμφίπολης - Καβάλας, με θύμα έναν 37χρονο από τη Βουλγαρία.

Όπως αναφέρει το voria.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία της και ανετράπη στο οδόστρωμα.

Ο οδηγός στη συνέχεια προσέκρουσε σε αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Η 32χρονη οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

