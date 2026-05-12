Άγιος Έρωτας: Ο Νικόλαος μεταφέρει τον βαριά τραυματισμένο Λεωνίδα στο νοσοκομείο
clock 16:00 | 12/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τι θα δούμε στον Άγιο Έρωτα;

Επεισόδιο 109ο: Ο Νικόλαος, με τη βοήθεια της Χλόης, μεταφέρει τον βαριά τραυματισμένο Λεωνίδα στο νοσοκομείο. Την ίδια στιγμή, ο Παύλος παραδίδεται στη χωροφυλακή παριστάνοντας τον συντετριμμένο, ενώ ο Βεργάδης σπεύδει να τον υπερασπιστεί. Ο Πέτρος αποκαλύπτει στη Χριστίνα το αληθινό πρόσωπο του Αντρέα και τις σκοτεινές του διασυνδέσεις, ενώ στο Δρομοκαΐτειο ο Ηλίας λέει στην Ελένη μια απρόσμενη εξέλιξη, που αφορά τη σχέση της με τον Περικλή. Στο σπίτι του Κυριάκου, η Κική παίρνει τη μεγάλη απόφαση να αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο τον γιο της, την ώρα που ο Νικηφόρος καλείται να κινηθεί άμεσα εναντίον του Παύλου. Όταν ο Λεωνίδας χάνει τη μάχη για τη ζωή, ο Νικόλαος καταρρέει και φτάνει στα άκρα, ορκιζόμενος εκδίκηση. Λίγο αργότερα όμως, μια απόφαση της Μητρόπολης ανατρέπει τα πάντα και τον φέρνει αντιμέτωπο όχι μόνο με την απώλεια… αλλά και με την ίδια του την πίστη.

