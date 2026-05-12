Μητέρα καθυστέρησε να πάει το μωρό της στο νοσοκομείο για να κάνει μπάνιο και να αγοράσει λαχείο

Μια σοκαριστική υπόθεση που συγκλονίζει τη Βρετανία εκτυλίσσεται σε δικαστήριο, με κατηγορούμενη μια 32χρονη μητέρα, η οποία φέρεται να καθυστέρησε να μεταφέρει τη σοβαρά τραυματισμένη επτά εβδομάδων κόρη της στο νοσοκομείο, κάνοντας προηγουμένως μπάνιο και αγοράζοντας ακόμη και λαχείο. Η Σάρα Νγκάμπα κατηγορείται για τη δολοφονία της μικρής Ελάιζα, η οποία πέθανε σε ηλικία δύο ετών από λοίμωξη του αναπνευστικού, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που συνδέθηκαν με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση που είχε υποστεί ως βρέφος. Σύμφωνα με το BBC, η ίδια παραδέχθηκε ότι προκάλεσε τραυματισμούς που «περιόρισαν και συντόμευσαν τη ζωή» της κόρης της, υποστηρίζοντας ωστόσο πως είναι ένοχη για παιδοκτονία και όχι για ανθρωποκτονία. Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο εισαγγελέας Τζόνας Χάνκιν παρουσίασε αναλυτικά τα γεγονότα που προηγήθηκαν της μεταφοράς του βρέφους στο νοσοκομείο, τον Νοέμβριο του 2019. Όπως ανέφερε, λίγες ώρες αφότου φέρεται να κακοποίησε το μωρό της, η Νγκάμπα συμμετείχε σε βιντεοκλήση, κατά την οποία μάρτυρας παρατήρησε ότι το σώμα της μικρής «έτρεμε».

Παρά τις εκκλήσεις να καλέσει άμεσα βοήθεια, η 32χρονη φέρεται να απάντησε ότι ήθελε πρώτα να κάνει μπάνιο και να μεταβεί στο νοσοκομείο με ταξί αντί για ασθενοφόρο. Σύμφωνα με την κατάθεση του εισαγγελέα, όταν ενημερώθηκε ότι το ταξί θα καθυστερούσε περίπου 40 λεπτά, αποδέχθηκε χωρίς ιδιαίτερη αντίδραση την αναμονή.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, πέρασε και από σούπερ μάρκετ όπου αγόρασε λαχείο, πριν επιβιβαστεί τελικά στο ταξί μαζί με το βρέφος.

Οι γιατροί που παρέλαβαν τη μικρή Ελάιζα περιέγραψαν ένα παιδί σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Το βρέφος ήταν ωχρό, χωρίς αντίδραση, με δυσκολία στην αναπνοή και σπασμούς, ενώ οι εξετάσεις αποκάλυψαν σοβαρό κάταγμα στο κρανίο. Οι ειδικοί εκτίμησαν ότι τα τραύματα προκλήθηκαν από βίαιο ταρακούνημα σε συνδυασμό με ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι.

Η κατηγορούμενη φέρεται επίσης να ενημέρωσε το νοσηλευτικό προσωπικό ότι το παιδί δεν είχε τραφεί από τις 5 το πρωί, χωρίς ωστόσο να αναφέρει οτιδήποτε σχετικά με τους τραυματισμούς του.

Η υπεράσπιση της Νγκάμπα υποστήριξε ότι η 32χρονη βρισκόταν σε ψυχική διαταραχή που σχετιζόταν με την περίοδο μετά τον τοκετό. Ωστόσο, η εισαγγελική πλευρά απέρριψε τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία δείχνουν «θυμό, απογοήτευση και απώλεια αυτοελέγχου».

Η Σάρα Νγκάμπα είχε καταδικαστεί το 2020 σε κάθειρξη 14 ετών για την κακοποίηση της κόρης της, ενώ το 2025 της απαγγέλθηκε και κατηγορία για ανθρωποκτονία μετά τον θάνατο της μικρής Ελάιζα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Στη φυλακή οι Ισραηλινοί στρατιώτες που βεβήλωσαν άγαλμα της Παναγίας