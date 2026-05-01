Μηχανή βγάζει 1.000 λίτρα νερό τη μέρα από ξηρό αέρα

Την ώρα που η λειψυδρία εντείνει την πίεση σε πολλές περιοχές του πλανήτη και η αφαλάτωση παραμένει η βασική λύση για την παραγωγή πόσιμου νερού, η επιστημονική έρευνα στρέφεται πλέον και σε μια διαφορετική πηγή: την ίδια την ατμόσφαιρα. Νέες τεχνολογίες επιχειρούν να «συλλέξουν» νερό από τον αέρα, αξιοποιώντας την υγρασία ακόμη και σε ξηρά περιβάλλοντα, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται συστήματα που επιταχύνουν την απελευθέρωσή του με χρήση υπερήχων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η τεχνολογία των λεγόμενων μεταλλο-οργανικών πλαισίων (MOFs), που λειτουργούν ως μοριακά υλικά-«σφουγγάρια», δεσμεύοντας υδρατμούς από τον αέρα και αποδίδοντας στη συνέχεια καθαρό νερό σε υγρή μορφή.

Εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα, όπως η Atoco και το MIT, αναπτύσσουν συστήματα που μπορούν να παράγουν εκατοντάδες έως και χιλιάδες λίτρα νερού ημερησίως ή να επιταχύνουν τη διαδικασία εξαγωγής του με ηχητικά κύματα, με στόχο εφαρμογές σε νησιά, απομονωμένες περιοχές και ζώνες με ακραία έλλειψη νερού.