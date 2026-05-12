H Άννα Πρέλεβιτς για τη γέννηση των διδύμων της

Στο σπίτι της με τις δίδυμες κόρες της επέστρεψε η Άννα Πρέλεβιτς μετά τη γέννησή τους. Τα δίδυμα κοριτσάκια επειδή γεννήθηκαν λίγες ημέρες νωρίτερα, παρέμειναν στη θερμοκοιτίδα για αρκετές ημέρες.

«Ονειρεύομαι αυτή τη στιγμή 20 μέρες. Όλη μέρα κλαίω από τη χαρά μου. Δεν υπάρχει αυτό το συναίσθημα. Είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου, μετά τη μέρα της γέννησης των κοριτσιών. Την πρώτη φορά που τις πήρα αγκαλιά έκλαιγα. Δεν το πίστευα. Άκουγα τόσα χρόνια τις φίλες μου που είναι μαμάδες και έλεγαν για τα παιδιά τους και δεν καταλάβαινα πώς γίνεται να αγαπήσεις ένα πλάσμα από τη πρώτη στιγμή που θα το δεις. Πόσο δίκιο έχουν τελικά; Κι εγώ όταν τις είδα, ένιωσα αυτή την απίστευτη αγάπη, λες και τις έχω ήδη 100 χρόνια μαζί μου», δήλωσε η ίδια στην εκπομπή Happy Day.

«Πολύ δύσκολο. Για περίπου 7-8 μέρες δεν μπορούσα να τις ακουμπήσω, μόνο να τις βλέπουμε μπορούσαμε. Δόξα τω Θεώ όλα πήγαν καλά. Ήξερα ότι είναι θέμα χρόνου, δεν έχασα ποτέ τη θετική μου διάθεση. Είμαι πολύ χαρούμενη».

Όταν ρωτήθηκε για τα ονόματα που θα πάρουν οι δίδυμες, απάντησε: «Όλοι μας ρωτάνε για τα ονόματα. Έχουμε κάποια στο τραπέζι, αλλά δεν έχουμε καταλήξει. Τώρα που θα τις πάρουμε σπίτι, λέγαμε να δούμε λίγο τις προσωπικότητες και θα καταλήξουμε σε κάποια από τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι. Η μαμά και η πεθερά μου είναι πολύ χαλαρές, μας είπαν να κάνουμε ό,τι θέλουμε».

