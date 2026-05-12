Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Αδήλωτα ακίνητα και «κρυφά» εισοδήματα αναζητά η ΑΑΔΕ

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ μπαίνουν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb, με τον φοροελεγκτικό μηχανισμό να δρομολογεί διασταυρώσεις και αναδρομικούς ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και ακινήτων.

Οι ελεγκτικές αρχές εστιάζουν σε φορολογούμενους που εκμεταλλεύονται ακίνητα μέσω ψηφιακών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς όμως να δηλώνουν στην εφορία τα πραγματικά έσοδα που αποκτούν.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι το 2025 υποβλήθηκαν 2,46 εκατ. δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης, με τα δηλωθέντα εισοδήματα να ανέρχονται σε 973,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τα ποσά αυτά θα δηλωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις και θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστές από 15% έως 45%, ενώ παράλληλα θα αποτελέσουν βασικό πεδίο ελέγχου για τις φορολογικές αρχές.

Στις διασταυρώσεις αξιοποιούνται στοιχεία από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO, ενώ ο έλεγχος επεκτείνεται και στις φορολογικές δηλώσεις που έχουν ήδη υποβάλει οι ιδιοκτήτες ακινήτων.

Οι βασικοί στόχοι των ελέγχων

Με τη βοήθεια ειδικών αλγορίθμων, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να εντοπίσει:

Αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών προσώπων χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα. Το 2025 εντοπίστηκαν 24.383 μοναδικοί ΑΦΜ με αποκλίσεις στα δηλωθέντα εισοδήματα. Οι διασταυρώσεις αφορούσαν τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022, με αξιοποίηση στοιχείων από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Για διαφορές άνω των 500 ευρώ εντοπίστηκαν 6.222 ΑΦΜ για το 2020, 10.724 για το 2021 και 17.525 για το 2022. Οι φορολογούμενοι αυτοί αναμένεται να κληθούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις.

Το 2025 εντοπίστηκαν 24.383 μοναδικοί ΑΦΜ με αποκλίσεις στα δηλωθέντα εισοδήματα. Οι διασταυρώσεις αφορούσαν τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022, με αξιοποίηση στοιχείων από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Για διαφορές άνω των 500 ευρώ εντοπίστηκαν 6.222 ΑΦΜ για το 2020, 10.724 για το 2021 και 17.525 για το 2022. Οι φορολογούμενοι αυτοί αναμένεται να κληθούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Ιδιοκτήτες με περισσότερα από τρία ακίνητα σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν 1.545 φυσικά πρόσωπα που είτε εισέπρατταν εισόδημα από τρία ή περισσότερα ακίνητα μέσα στο 2024 είτε απέκτησαν τρίτο ενεργό Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ), χωρίς να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας ή χωρίς να έχουν δηλώσει τους απαιτούμενους ΚΑΔ. Από αυτές τις περιπτώσεις, οι 1.017 αφορούσαν μη έναρξη δραστηριότητας και οι 528 ελλιπείς ΚΑΔ. Η ΑΑΔΕ απέστειλε ήδη ενημερωτικά e-mails, προειδοποιώντας ότι όσοι δεν συμμορφωθούν θα παραπεμφθούν για περαιτέρω φορολογικό έλεγχο.

Ακίνητα χωρίς έγκυρο ΑΜΑ στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Μέσω του πρωτοκόλλου συνεργασίας με τις Airbnb, Booking και VRBO, η ΑΑΔΕ διαπίστωσε ότι χιλιάδες καταχωρήσεις είτε δεν διέθεταν Αριθμό Μητρώου Ακινήτου είτε ανέγραφαν μη έγκυρο αριθμό. Το 2025 απενεργοποιήθηκαν συνολικά 2.145 καταχωρήσεις ακινήτων. Οι παραβάτες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα. Για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του έτους της παράβασης, με ελάχιστο ποσό τις 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα ενός έτους, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Φουντώνουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο

Κρήτη: Την χτύπησε άγρια και της έσπασε δόντι μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους!

Στα όρια της η Κρήτη από το νέο κύμα μεταναστευτικών ροών