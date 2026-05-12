Ηλιούπολη: Τα κορίτσια έπεσαν στο κενό πιασμένα χέρι – χέρι – «Σας απογοήτευσα» αναφέρει το σημείωμα

Σε αυτοχειρία φαίνεται πως συγκλίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Ηλιούπολη, με δύο 17χρονες παιδικές φίλες να πέφτουν στο κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας, πιασμένες χέρι – χέρι.

Η μία κοπέλα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ασκληπιείο Βούλας, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Το σημείωμα που άφησαν πίσω τους

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε σημείωμα μέσα σε σακίδιο, το οποίο φέρεται να είχε αφήσει μία από τις δύο ανήλικες.

Στο σημείωμα έγραφε:

«Συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κοπέλα εξέφραζε έντονο άγχος για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις και την πίεση που ένιωθε το τελευταίο διάστημα.

Οι μαρτυρίες που σοκάρουν

Επιχειρηματίας που διατηρεί κατάστημα δίπλα από την πολυκατοικία περιέγραψε τις δραματικές στιγμές μετά την πτώση των δύο κοριτσιών.

«Γύρω στις 12 ακούστηκε ένα μακρόσυρτο “ααα” και μετά ένας πολύ δυνατός κρότος. Γύρισα το κεφάλι μου και είδα τα δύο κορίτσια στο έδαφος», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, ενώ όπως λέει, η μία από τις δύο κοπέλες παρέμενε για λίγη ώρα ζωντανή και προσπαθούσε να επικοινωνήσει.

«Αγκομαχούσε και έβγαζε επιφωνήματα. Φαινόταν πως καταλάβαινε τι συνέβαινε», είπε συγκλονισμένος.

Ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας λίγο πριν την πτώση

Σύμφωνα με γειτόνισσα της πολυκατοικίας, τα δύο κορίτσια λίγο πριν το περιστατικό είχαν ζητήσει από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας.

Η διαχειρίστρια φέρεται να τους υπέδειξε πού βρίσκονταν τα κλειδιά, χωρίς φυσικά να μπορεί να φανταστεί τι επρόκειτο να ακολουθήσει. «Δεν πρόλαβε να κάνει λίγα βήματα και άκουσε το μπαμ», ανέφερε η γειτόνισσα

