Ηράκλειο: Αποφασισμένη να προχωρήσει στη μονάδα αφαλάτωσης εμφανίζεται η ΔΕΥΑΗ

Την έγκριση της χωροθέτησης μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή των πρώην σφαγείων εξασφάλισε η ΔΕΥΑΗ την οποία σχεδιάζει να ενεργοποιήσει εφόσον εξασφαλίσει και την σχετική έγκριση του τοπικού συμβουλίου της Νέας Αλικαρνασσού. Παρά το γεγονός ότι το φράγμα Αποσελέμη έχει ενισχυθεί με επιπλέον ποσότητες νερού, η ΔΕΥΑΗ αξιολογεί ότι εφόσον κατάφερε να εξασφαλίσει τη χωροθέτηση της μονάδας αφαλάτωσης, μπορεί να προχωρήσει στην εγκατάσταση της καθώς φαίνεται ότι ήδη έχει διασφαλιστεί και η προφορική έγκριση του αρμόδιου υπουργείου να εγκρίνει τη χρηματοδότηση της.

Ειδικότερα το κόστος της υποδομής φτάνει το ποσό των 2,5 εκ ευρώ και αναμένεται μετά την ενεργοποίηση της να παρέχει 2.000 -2.5000, χιλιάδες κυβικά. Ειδικότερα η εκτίμηση της ηγεσίας της ΔΕΥΑΗ είναι ότι η μονάδα εφόσον έχει χωροθετηθεί και το υπουργείο προτίθεται να εξασφαλίσει την κάλυψη του κόστους προμήθειας της θα μπορεί να αξιοποιηθεί σαν εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που προκύψει μια εμπλοκή με την υδροδότηση της περιοχής της Νέας Αλικαρνασσού, την οποία και θα ενισχύσει.

Παράλληλα η ΔΕΥΑΗ ήδη έχει αρχίσει να δρομολογεί την ανάθεση της μελέτης για την αντικατάσταση του αγωγού της Τυλίσου, που αξιολογείται σαν έργο πρώτης γραμμής. Όπως είναι γνωστό, ο αγωγός που σήμερα μεταφέρει νερό από την Τύλισο στο Ηράκλειο, εκτός από τα σοβαρά προβλήματα που έχει με σπασίματα λόγω παλαιότητας, έχει τις προδιαγραφές να διακινεί 700 κυβικά νερού ενώ ο σχεδιασμός της ΔΕΥΑΗ είναι να αντικατασταθεί από ένα σύγχρονο που θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 1.200 κυβικά την ώρα.

Αυτό κρίνεται αναγκαίο διότι στα σχέδια της δημοτικής επιχείρησης είναι να προχωρήσει στο πεδίο της Τυλίσου σε πέντε με έξι νέες γεωτρήσεις με σκοπό να ενισχύσει την τροφοδοσία του Ηρακλείου με επιπλέον ποσότητες νερού από την περιοχή. Παράλληλα φαίνεται ότι υπάρχει συννενόηση και με το Δήμο Μαλεβιζίου προκειμένου να προωθούνται στο Ηράκλειο μια ποσότητα 200-250 κυβικών νερού από τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης που έχει στον Αλμυρό ποταμό για να ενισχυθεί το σύστημα υδροδότησης του Ηρακλείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σχολεία: Μειώνονται τα πρωτάκια σε Λασίθι και Ηράκλειο – Ανησυχία για το μέλλον

Κρήτη - ελαιοκομικό μητρώο: "Δεν θα είναι έτοιμο ούτε το 2100", λέει ο Σταύρος Τζεδάκης