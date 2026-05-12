Με κατάνυξη και λαμπρότητα οι εκδηλώσεις της επετείου Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μύρωνα

Με κατάνυξη και λαμπρότητα, όπως αρμόζει στην επέτειο, πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μύρωνα Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, στην ομώνυμη Τοπική Κοινότητα, παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, του Βουλευτή Ηρακλείου Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη, του Αντιδημάρχου Δημήτρη Σπυριδάκη, του Εντεταλμένου Συμβούλου Νίκου Κονταράκη, εκπροσώπων φορέων, αρχών και πλήθους πιστών.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία η οποία τελέστηκε ιερουργούντος του Αρχιεπίσκοπου Κρήτης Ευγενίου και του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Παΐσιου, καθώς και την Λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μύρωνα.

Επίσης, αντάλλαξε ευχές και συνομίλησε με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Γιάννη Σηφάκη και μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, καθώς και με κατοίκους για διάφορα θέματα σχετικά με παρεμβάσεις στον οικισμό.

