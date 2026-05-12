ΤΡΙ.12 Μαΐ 2026 19:44
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Με κατάνυξη και λαμπρότητα οι εκδηλώσεις της επετείου Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μύρωνα
Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μύρωνα
clock 17:51 | 12/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Με κατάνυξη και λαμπρότητα, όπως αρμόζει στην επέτειο, πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μύρωνα Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, στην ομώνυμη Τοπική Κοινότητα, παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, του Βουλευτή Ηρακλείου Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη, του Αντιδημάρχου Δημήτρη Σπυριδάκη, του Εντεταλμένου Συμβούλου Νίκου Κονταράκη, εκπροσώπων φορέων, αρχών και πλήθους πιστών.

Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μύρωνα

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία η οποία τελέστηκε ιερουργούντος του Αρχιεπίσκοπου Κρήτης Ευγενίου και του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Παΐσιου, καθώς και την Λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μύρωνα.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

Επίσης, αντάλλαξε ευχές και συνομίλησε με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Γιάννη Σηφάκη και μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, καθώς και με κατοίκους για διάφορα θέματα σχετικά με παρεμβάσεις στον οικισμό.

Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μύρωνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Άγιος Μύρωνας Ιερά Λείψανα Αλέξης Καλοκαιρινός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis