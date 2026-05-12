ΟΦΗ: Η πρωτιά Νέιρα με το γκολ απέναντι στον Αρη-Το ιδιο ειχε συμβεί και περυσι!

Ο Χουάν Νέιρα βρισκόταν ήδη στην κορυφή της λίστας με τους γηραιότερους σκόρερ του ΟΦΗ, αλλά με το γκολ που σημείωσε απέναντι στον Άρη την Κυριακή (10/5) έγινε ο πρώτος που βρίσκει δίχτυα ενώ έχει περάσει τα 37 του χρόνια. Σε ηλικία 37 ετών και 78 ημερών «ανανέωσε» την λίστα, στην οποία ακολουθεί ο Νίκος Νιόπλιας, ο οποίος είχε σκοράρει στις 4 Μαρτίου 2021 στην αναμέτρηση Ξάνθη – ΟΦΗ 3-2 όταν ήταν 36 ετών και 46 ημερών.Ο Αργεντινός μέσος σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Super League έγινε ο πρώτος στην ιστορία του ΟΦΗ που βρίσκει δίχτυα ενώ έχει περάσει τα 37 του χρόνια, με τον Νίκο Νιόπλια να ακολουθεί.
Το 2025 ξανά με τον Αρη είχε σκοράρει και η Σουπερ λίγκα ανέφερε.
Γηραιότερος σκόρερ του ΟΦΗ ο Νέιρα
Ο Χουάν Νέιρα σημείωσε με το γκολ που σημείωσε στην αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Άρη το Σάββατο (4/10) έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που σκοράρει στην Α’ Εθνική/Super League για την ομάδα της Κρήτης.
Το ρεκόρ μέχρι τώρα ήταν στα χέρια του Νίκου Νιόπλια, ο οποίος είχε σκοράρει στην αναμέτρηση Ξάνθη – ΟΦΗ 3-2 στις 4 Μαρτίου 2001, όταν ήταν 36 ετών και 46 ημερών. Ο Νέιρα το Σάββατο το έκανε σε ηλικία 36 ετών και 223 ημερών.
Από το 2018-19 μέχρι σήμερα έχει αγωνιστεί σε 152 αναμετρήσεις πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ και έχει σημειώσει 24 γκολ. Ο Νέιρα δεν σημείωσε γκολ την περασμένη σεζόν και είναι η μόνη από τις οκτώ χρονιές του στον ΟΦΗ που δεν σκόραρε.
Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.