Εφάπαξ από 850€ για το σπίτι: Πως θα πάρουν τα χρήματα οι δικαιούχοι

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε την προδημοσίευση της νέας δράσης «Σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης», συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Ταμείο Συνοχής.

Το πρόγραμμα αφορά κατοίκους οικισμών άνω των 2.000 κατοίκων όπου υπάρχει ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης, αλλά δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί σύνδεση των ακινήτων με αυτό.

Μέσω της δράσης, επιδοτούνται ιδιώτες για τις απαραίτητες εργασίες προσαρμογής και σύνδεσης των εσωτερικών αποχετευτικών δικτύων των κτιρίων τους με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης.

Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει εισοδηματικά κριτήρια και απευθύνεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν:

πλήρη κυριότητα,

επικαρπία,

ή ψιλή κυριότητα



σε κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους που βρίσκονται σε επιλέξιμους οικισμούς.

Τα ποσά της επιδότησης

Η ενίσχυση δίνεται ως εφάπαξ ποσό, με βάση τα νόμιμα παραστατικά για εργασίες και εξοπλισμό.

Τα ανώτατα ποσά επιδότησης διαμορφώνονται ως εξής:

Ηπειρωτική χώρα

έως 850 ευρώ για απλή σύνδεση,

έως 1.100 ευρώ αν απαιτείται αντλία.

Νησιωτικές περιοχές

έως 1.050 ευρώ χωρίς αντλία,

έως 1.300 ευρώ με αντλία.

Στα ποσά περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.

Πόσες αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει:

περισσότερες από μία αιτήσεις,

για διαφορετικές συνδέσεις,

με ανώτατο όριο τις τρεις αιτήσεις ανά οικισμό.

Για κάθε σύνδεση επιτρέπεται μόνο μία αίτηση και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη έγκριση σύνδεσης από τον αρμόδιο φορέα αποχέτευσης.

Τι πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να φροντίσουν για:

ενεργούς κωδικούς Taxisnet,

σωστή καταχώριση του ακινήτου στο Ε9,

συναίνεση συνιδιοκτητών όπου απαιτείται,

έγκριση σύνδεσης από ΔΕΥΑ ή Δήμο,

και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη.

Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος, ενώ η αξιολόγηση θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας (first come – first served), μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η ολοκλήρωση των εργασιών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 10 μήνες από την έγκριση της αίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες, συχνές ερωτήσεις και η λίστα των επιλέξιμων οικισμών είναι διαθέσιμα στις επίσημες ιστοσελίδες του προγράμματος και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

