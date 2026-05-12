ΕΦΚΑ: Ποιούς οφειλέτες στοχοποιεί φέτος το ΚΕΑΟ

Σε τροχιά εντατικοποίησης των αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών εισέρχεται το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ), με το νέο επιχειρησιακό σχέδιο να προβλέπει κλιμάκωση των κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία οφειλετών.

Το συνολικό χρέος προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχει πλέον εκτοξευθεί στα 51,3 δισ. ευρώ, γεγονός που ασκεί ισχυρή πίεση στον εισπρακτικό μηχανισμό του ΕΦΚΑ και οδηγεί σε πιο επιθετική στρατηγική είσπραξης.

Σαρωτικοί έλεγχοι και “καθαρό μητρώο” οφειλετών

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΚΕΑΟ για το 2026, βασικός στόχος είναι η πλήρης και διαρκής επικαιροποίηση του Ενιαίου Μητρώου Οφειλετών, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των στοιχείων και η αποτελεσματικότητα των μέτρων είσπραξης.

Για τον σκοπό αυτό προβλέπονται εκτεταμένοι έλεγχοι και διασταυρώσεις με άλλες δημόσιες βάσεις δεδομένων, όπως της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., του Γ.Ε.ΜΗ., της ΕΛ.ΑΣ. και της Η.ΔΙ.Κ.Α., με στόχο τον εντοπισμό πραγματικών υπόχρεων και περιπτώσεων οργανωμένης εισφοροδιαφυγής.

Κατασχέσεις, ειδοποιήσεις και νέα εργαλεία είσπραξης

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκεται η εντατικοποίηση της αποστολής ατομικών ειδοποιήσεων, αλλά και η άμεση ενεργοποίηση αναγκαστικών μέτρων για όσους δεν ρυθμίζουν ή δεν εξοφλούν τις οφειλές τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις πιο πρόσφατες οφειλές, οι οποίες θεωρούνται υψηλότερης εισπραξιμότητας, καθώς και στους μεγαλοοφειλέτες με συστηματική δημιουργία νέου χρέους.

Παράλληλα, τίθεται σε λειτουργία νέο τραπεζικό εργαλείο για την απλούστευση διαδικασιών απόδοσης οφειλών σε μεταβιβάσεις ακινήτων μέσω συμβολαιογράφων, με χρήση κωδικού πληρωμής RF.

Διαχωρισμός “ανεπίδεκτων είσπραξης” οφειλών

Το ΚΕΑΟ προχωρά επίσης σε κατηγοριοποίηση των χρεών, με διαχωρισμό εκείνων που θεωρούνται χαμηλής ή μηδενικής εισπραξιμότητας, όπως:

οφειλές χωρίς αποτέλεσμα παρά επανειλημμένα μέτρα,

περιπτώσεις αποβιωσάντων με αποποίηση κληρονομιάς,

πτωχευμένες ή ανενεργές επιχειρήσεις.

Το «προφίλ οφειλέτη» στο μικροσκόπιο

Κομβικό εργαλείο του νέου σχεδιασμού αποτελεί η δημιουργία “προφίλ οφειλέτη”, με βάση τη νομική μορφή, τη δραστηριότητα και τη συνολική συμπεριφορά του στις υποχρεώσεις του.

Η συνέπεια στην καταβολή τρεχουσών εισφορών και η μερική αποπληρωμή οφειλών θα επηρεάζουν την αξιολόγηση αξιοπιστίας, ενώ θα εξετάζεται και ο χρόνος δημιουργίας του χρέους ώστε να αποτιμάται αν σχετίζεται με οικονομικές συγκυρίες ή συστηματική αφερεγγυότητα.

Αυστηρότερη στάση σε απώλεια ρυθμίσεων

Αναγκαστικά μέτρα θα ενεργοποιούνται άμεσα και σε περιπτώσεις οφειλετών που έχουν χάσει ρυθμίσεις και δεν ανταποκρίνονται εντός 20 ημερών από την ατομική ειδοποίηση.

Την ίδια στιγμή, το ΚΕΑΟ ενισχύει την ενημέρωση των οφειλετών για τις δυνατότητες ρύθμισης και τμηματικής εξόφλησης, επιχειρώντας παράλληλα να αυξήσει την εισπραξιμότητα μέσω πιο στοχευμένων παρεμβάσεων.

Με λίγα λόγια, το 2026 φέρνει ένα πιο αυστηρό και ψηφιοποιημένο πλαίσιο ελέγχου: λιγότερα “τυφλά σημεία”, περισσότερες διασταυρώσεις και ένα σύστημα που θα παρακολουθεί τον οφειλέτη σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

