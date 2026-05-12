ΤΡΙ.12 Μαΐ 2026 19:43
Δήμος Μινώα: Κλειστοί οι παιδικοί σταθμοί την Τετάρτη λόγω απεργίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ
clock 18:32 | 12/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους δημότες ότι την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί σε Αρκαλοχώρι, Καστέλλι και Θραψανό θα παραμείνουν κλειστοί, λόγω της συμμετοχής εργαζομένων του Δήμου στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Η 24ωρη κινητοποίηση της ΠΟΕ-ΟΤΑ πραγματοποιείται με βασικό αίτημα -μεταξύ άλλων- τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων που εργάζονται στις κοινωνικές δομές των Δήμων.

Από τη συμμετοχή στην απεργία επηρεάζεται η λειτουργία των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, οι οποίοι δεν θα λειτουργήσουν για την εξυπηρέτηση των παιδιών και των οικογενειών την συγκεκριμένη ημέρα, ωστόσο, το ΚΔΑΠ Αρκαλοχωρίου καθώς και οι υπόλοιπες Κοινωνικές Δομές του Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά.

