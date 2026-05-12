Ουγγαρία: Τρέχουν να σωθούν οι άνθρωποι του Όρμπαν -Η διορία του Μάγιαρ για παραιτήσεις

Ο 45χρονος Πέτερ Μάγιαρ, ανεβαίνοντας στο βήμα του κοινοβουλίου το Σάββατο για να εκφωνήσει την πρώτη του ομιλία ως νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η εποχή του Βίκτορ Όρμπαν και το δίκτυο πιστών συνεργατών που τη στήριξε έχει πλέον τελειώσει.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Μάγιαρ επανέλαβε το αίτημά του για παραίτηση του προέδρου Τάμας Σάλοκ, καθώς και μιας σειράς ακόμη προσώπων που είχαν διοριστεί από τον Όρμπαν και εξακολουθούν να κατέχουν καίριες θέσεις σε δικαστικούς και ελεγκτικούς θεσμούς. «Ήρθε η ώρα να αποχωρήσετε με κάποια αξιοπρέπεια, όσο αυτό είναι ακόμη δυνατό», δήλωσε χαρακτηριστικά, δίνοντάς τους διορία έως τις 31 Μαΐου.

Ο Μάγιαρ, του οποίου το κεντροδεξιό κόμμα Τίσα πέτυχε τον προηγούμενο μήνα σαρωτική εκλογική νίκη απέναντι στο Φιντές, δεν έχει κρύψει την πρόθεσή του να διαλύσει το «ανθεκτικό απέναντι στην αντιπολίτευση» κράτος που ο προκάτοχός του οικοδομούσε επί περισσότερα από 15 χρόνια.

Ο Ζολτ Κέρνερ, δημοσιογράφος με έδρα τη Βουδαπέστη και συνεργάτης του ουγγρικού ενημερωτικού ιστότοπου 24.hu, δήλωσε ότι ο Μάγιαρ κατέβηκε στις εκλογές υποσχόμενος Δικαιοσύνη και πλέον εμφανίζεται αποφασισμένος να υλοποιήσει αυτή την υπόσχεση. «Φαίνεται να είναι ένας πολύ σκληροπυρηνικός άνθρωπος», ανέφερε. «Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο επίπεδο του δικτύου του Όρμπαν θα πρέπει να φοβάται πολύ».

Από πολιτικούς που καταζητούνται μέχρι δισεκατομμυριούχους

Ο Μαγιάρ έχει επίσης ξεκαθαρίσει ότι επί των ημερών του η Ουγγαρία δεν θα λειτουργεί πλέον ως ασφαλές καταφύγιο για διεφθαρμένους αξιωματούχους ή πολιτικούς συμμάχους που προσπαθούν να αποφύγουν διώξεις.

Ένας από τους πρώτους που φάνηκε να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις απειλές αυτές ήταν ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας, Ζμπίγκνιεφ Ζιόμπρο. Την Κυριακή, μόλις 36 ώρες μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Μαγιάρ, ο Ζιόμπρο επιβεβαίωσε ότι εγκατέλειψε την Ουγγαρία.

«Βρίσκομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε στο δεξιό πολωνικό τηλεοπτικό δίκτυο Republika. «Έφτασα χθες και αυτή είναι η τρίτη φορά που ταξιδεύω στη χώρα», συμπλήρωσε.

Ο Ζιόμπρο είχε λάβει άσυλο στην Ουγγαρία πέρυσι, ενώ στην Πολωνία αντιμετωπίζει σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων κατάχρηση εξουσίας, ηγεσία οργανωμένης εγκληματικής ομάδας και φερόμενη εκτροπή δημόσιων πόρων για την αγορά λογισμικού κατασκοπείας με στόχο την παρακολούθηση πολιτικών αντιπάλων. Σε περίπτωση καταδίκης του, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 25 ετών.

Ο Κέρνερ εκτίμησε ότι ο Ζιόμπρο πιθανότατα θα συγκαταλεγόταν στους πρώτους στόχους του Μάγιαρ, κυρίως επειδή ο νέος πρωθυπουργός επιδιώκει να αποκαταστήσει τις σχέσεις τόσο με τον φιλοευρωπαίο πρωθυπουργό της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, όσο και με την ομάδα του Βίζεγκραντ. Οι σχέσεις εντός της σημαντικής αυτής συμμαχίας της ανατολικής Ευρώπης, στην οποία συμμετέχουν επίσης η Τσεχία και η Σλοβακία, είχαν επιδεινωθεί σημαντικά κατά τη διακυβέρνηση Όρμπαν λόγω της φιλορωσικής στάσης του.

«Αν η Πολωνία το ζητούσε, ο Μαγιάρ έχει ήδη δηλώσει ότι θα τους παρέδιδε», είπε ο Κέρνερ, αναφερόμενος τόσο στον Ζιόμπρο όσο και στον πρώην αναπληρωτή του, Μάρτσιν Ρομανόφσκι, ο οποίος επίσης είχε λάβει άσυλο επί κυβέρνησης Όρμπαν.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμα ότι πρόσωπα που απέκτησαν τεράστιες περιουσίες κατά την προηγούμενη κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματιών που θεωρούνται ευρέως ως εκπρόσωποι του παλαιού καθεστώτος, ενδέχεται σύντομα να βρεθούν υπό πίεση.

Τις εβδομάδες πριν από την ορκωμοσία του Μάγιαρ, η εφημερίδα The Guardian ανέφερε ότι αρκετοί πρώην συνεργάτες του Όρμπαν φέρονται να είχαν ήδη αρχίσει να μεταφέρουν τα πλούτη τους εκτός Ουγγαρίας, φοβούμενοι τη δέσμευση του νέου πρωθυπουργού να πατάξει τη διαφθορά.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ορισμένοι εξέταζαν και το ενδεχόμενο εξασφάλισης αμερικανικής βίζας, «ελπίζοντας να βρουν εργασία σε ιδρύματα που συνδέονται με το Maga».

Πιθανές συνταγματικές αλλαγές και θεσμική σύγκρουση

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Μάγιαρ, σύμφωνα με τη Ζουζάνα Βεγκ, πολιτική αναλύτρια στο German Marshall Fund, θα είναι η αποδόμηση του εκτεταμένου δικτύου συμμάχων που ο Όρμπαν τοποθέτησε και εξακολουθεί να διατηρεί, σε κρατικούς θεσμούς, όπως η προεδρία, η εισαγγελία και το κρατικό ελεγκτικό γραφείο.

«Το γεγονός ότι ο Μαγιάρ ζητά από αυτούς τους ανθρώπους να παραιτηθούν δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν», ανέφερε.

«Αν δεν το πράξουν, τότε θεωρώ ότι θα υπάρξει νομική μάχη. Θα χρειαστούν συνταγματικές αλλαγές ώστε να καταστεί δυνατή η απομάκρυνσή τους από τα αξιώματά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ένα στοιχείο που έχει ήδη αποδείξει ο Μάγιαρ, ακόμα και πριν αναλάβει επίσημα την πρωθυπουργία το Σάββατο, είναι ότι προτιμά να κινείται με ταχύτητα. Σύμφωνα με τη Βεγκ, αυτό από μόνο του μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.

«Δεδομένου ότι η προθεσμία που έδωσε ο Μαγιάρ για τις παραιτήσεις λήγει ήδη στα τέλη Μαΐου, εκτιμώ ότι το κόμμα Τίσα διαθέτει έναν πολύ ξεκάθαρο οδικό χάρτη για το πώς θα κινηθεί εάν τα πρόσωπα αυτά επιλέξουν να παραμείνουν στις θέσεις τους και μετά την προθεσμία», συμπλήρωσε.

Η Βεγκ υποστήριξε επίσης ότι το σύστημα που δημιούργησε ο Όρμπαν για να διασφαλίσει την παραμονή του στην εξουσία έχει ήδη αρχίσει να καταρρέει.

«Οι εκλογές του Απριλίου έδειξαν ότι η στρατηγική του Όρμπαν δεν λειτουργεί πλέον», δήλωσε. «Το σύστημά του βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στην πίστη, τη διαφθορά και τις πελατειακές σχέσεις, αλλά και στην πεποίθηση ότι δεν μπορούσε να ηττηθεί. Και αυτή η πεποίθηση κατέρρευσε όταν αποδείχθηκε ότι τελικά μπορούσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

