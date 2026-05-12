Γάζι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γ Σεπτεμβρίου λόγω εκτέλεσης του έργου Ανάπλασης Ελευθερίου Βενιζέλου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες του έργου ανάπλασης της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου εντός του Γαζίου, με τον ανάδοχο να έχει ήδη ξεκινήσει την εγκατάσταση του αγωγού αντιπλημμυρικής προστασίας από το σημείο εκβολής του, στο ρέμα Βαθιάς.

Στο πλαίσιο των εργασιών τοποθέτησης του αγωγού, από αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου, θα παραμείνει κλειστό το τμήμα της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου προς τον κόμβο Γαζίου με τον ΒΟΑΚ. Αντίστοιχα, θα διακοπεί και η πρόσβαση από το Γάζι και τον ΒΟΑΚ προς την οδό Γ’ Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Image

Οι οδηγοί που επιθυμούν να κινηθούν από την οδό Γ’ Σεπτεμβρίου είτε προς το Γάζι είτε προς την Παλαιά Εθνική Οδό, θα μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω των οδών Ι. Κονδυλάκη και Ν. Καζαντζάκη.

Αντίστοιχα, οι οδηγοί που κινούνται από τον ΒΟΑΚ και την Παλαιά Εθνική Οδό προς την Αμμουδάρα μέσω της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να ακολουθούν τη διαδρομή μέσω των οδών Χ. Παγωμένου, Δ. Σολωμού και Ι. Κονδυλάκη.

Image

Ήδη έχουν τοποθετηθεί οι απαραίτητες εργοταξιακές πινακίδες, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, καθώς και οι προβλεπόμενες πληροφοριακές σημάνσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ασφαλή διέλευση των οδηγών.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την κατανόηση και τη συνεργασία τους, καθώς και για την πιστή τήρηση των προβλεπόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, με στόχο την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και την αποφυγή ταλαιπωρίας.

Σταδιακά, με βάση την πρόοδο των εργασιών, θα εφαρμόζονται οι εγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου ανάπλασης της Ελευθερίου Βενιζέλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ