Βίδου: "H αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη έγινε με αξιοπρέπεια, εγώ νιώθω ότι πάει διακοπές"
clock 21:00 | 12/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Χριστίνα Βίδου, η οποία αντικατέστησε τη Σία Κοσιώνη, στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΙ μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και ανέφερε πως σέβεται πολύ την απόφαση της παρουσιάστριας να σταματήσει τη συνεργασία της με το κανάλι, τονίζοντας παράλληλα πως μεταξύ τους υπάρχει μόνο τρυφερότητα.

 «Η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη, ήταν μια αποχώρηση με αξιοπρέπεια. Ήταν μια απόφαση και σεβόμαστε πολύ τις αποφάσεις. Εγώ σέβομαι πάρα πολύ τις αποφάσεις, γιατί έχω πάρει μια τέτοια απόφαση στη ζωή μου, οπότε καταλαβαίνω ακριβώς πώς νιώθει κάποιος. Η Σία σήμερα ηταν εδώ, επομένως δεν νιώσαμε κάποια απουσία. Εγώ νιώθω ότι πάει διακοπές. Έχουμε πολλές φωτογραφίες οι δυο μας, αυτή που ανεβάσαμε ήταν σημερινή», είπε.

«Είναι δυνατόν να μην υπάρχει τρυφερότητα ανάμεσα σε μένα και στη Σία; H Σία ήταν 20 χρόνια εδώ, εγώ 31. Η ζωή έχει τέτοια κύματα, αποχωρήσεις, δεν χάνεσαι με τους ανθρώπους. Ήταν μια συγκινητική μέρα και προχωράμε».

