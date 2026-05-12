Εντυπωσιακό: Οι αστροναύτες του Artemis II παίζουν με το νερό στο διάστημα

Ένα εντυπωσιακό οπτικό υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική διαστημική υπηρεσία παρουσιάζει τα μέλη της αποστολής Artemis II να πραγματοποιούν ένα μικρό πείραμα με νερό μέσα στην κάψουλα Orion, εκμεταλλευόμενοι τις συνθήκες μικροβαρύτητας κατά την ιστορική πτήση γύρω από τη Σελήνη.

Παρότι το πλήρωμα της NASA ταξίδεψε πέρα από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης και σημείωσε νέο ρεκόρ απόστασης για επανδρωμένη αποστολή από τη Γη, βρήκε χρόνο για απλά πειράματα και στιγμές παρατήρησης μέσα στο διαστημικό σκάφος, όπως σημειώνει η DailyMail.

Στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, οι αστροναύτες της Artemis II εμφανίζονται να παρατηρούν τη συμπεριφορά μιας σταγόνας νερού στο εσωτερικό της κάψουλας Orion, αξιοποιώντας το περιβάλλον σχεδόν μηδενικής βαρύτητας.

Το νερό σχηματίζει μια σχεδόν τέλεια σφαίρα καθώς αιωρείται ελεύθερα στην καμπίνα. Σε χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, ο ειδικός της αποστολής Τζέρεμι Χάνσεν, στην πρώτη του πτήση στο Διάστημα, κοιτάζει μέσα από τη σφαίρα, με το είδωλό του να εμφανίζεται ανεστραμμένο λόγω της οπτικής διάθλασης.

Στη συνέχεια, ο ίδιος χρησιμοποιεί ένα καλαμάκι για να αγγίξει τη σταγόνα και την αφήνει ξανά να αιωρείται στον αέρα της καμπίνας.

«Κατά τη διάρκεια της αποστολής Artemis II, οι αστροναύτες διασκέδασαν παίζοντας με το νερό στις συνθήκες έλλειψης βαρύτητας του Διαστήματος», ανέφερε η NASA.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία υπογράμμισε επίσης ότι για τον Καναδό αστροναύτη Τζέρεμι Χάνσεν επρόκειτο για την πρώτη του αποστολή στο Διάστημα, με τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος να του δείχνουν στην πράξη πώς συμπεριφέρεται το νερό σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Στη Γη, το νερό απλώνεται όταν δεν βρίσκεται σε δοχείο λόγω της βαρύτητας. Στο Διάστημα όμως, όπου η βαρυτική επίδραση είναι σχεδόν ανύπαρκτη, κυριαρχεί η επιφανειακή τάση, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται σφαιρικές μορφές.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι τα μόρια του νερού έλκονται μεταξύ τους με ίση δύναμη προς όλες τις κατευθύνσεις, οδηγώντας στη δημιουργία σφαίρας, καθώς αυτή αποτελεί το σχήμα με τη μικρότερη δυνατή επιφάνεια για έναν δεδομένο όγκο.

Εντυπώσεις στα social media

Παρόμοια πειράματα έχουν πραγματοποιηθεί και στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου έχει παρατηρηθεί η ιδιαίτερη συμπεριφορά του νερού, το οποίο «κολλάει» σε επιφάνειες ή σχηματίζει αιωρούμενα σταγονίδια λόγω της επιφανειακής τάσης.

Το βίντεο προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να σχολιάζουν ότι αναδεικνύει μια πιο ανθρώπινη και παιχνιδιάρικη πλευρά της διαστημικής εξερεύνησης.

«Η εξερεύνηση δεν είναι μόνο τεχνολογία. Είναι και περιέργεια, προσαρμογή και μάθηση σε νέα περιβάλλοντα», ανέφερε ένας χρήστης.

Άλλος σχολίασε: «Στο Διάστημα δεν γίνεται μόνο δουλειά, χρειάζεται και λίγη ανάσα χαλάρωσης».

Αντιδράσεις για ζητήματα ασφάλειας

Υπήρξαν πάντως και φωνές που εξέφρασαν ανησυχία για το πείραμα, επισημαίνοντας την ύπαρξη καλωδίων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μέσα στην κάψουλα. «Δεν υπάρχει κίνδυνος αν το νερό έρθει σε επαφή με τον εξοπλισμό;» έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Τα μέλη της αποστολής Artemis II έχουν πλέον επιστρέψει στη Γη, μετά από ταξίδι δέκα ημερών που τους έφερε σε απόσταση περίπου 406.771 χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας.

Η πτήση γύρω από τη Σελήνη και η ασφαλής επιστροφή τους κατέρριψαν το προηγούμενο ρεκόρ απόστασης για επανδρωμένη αποστολή, που είχε σημειώσει η ιστορική αποστολή Απόλλων 13.

