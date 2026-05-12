Λευκό τζιν: 4 στυλ που θα αντικαταστήσουν το μπλε

Ανάμεσα σε όλες τις τάσεις που κυριαρχούν σήμερα στο street style, το λευκό τζιν είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα επιλογή όταν αναζητούμε ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και την κομψότητα. Διατηρεί τη χαλαρότητα και την ανεπιτήδευτη αίσθηση του denim, αλλά ταυτόχρονα έχει κάτι πιο εκλεπτυσμένο.

Για χρόνια τα καθημερινά τζιν κινούνται γύρω από τις ίδιες ασφαλείς αποχρώσεις: σκούρο μπλε, μαύρο και γκρι. Είναι διαχρονικά, εύκολα και λειτουργούν χωρίς δεύτερη σκέψη με κάθε σύνολο. Το λευκό όμως, διαθέτει μια διαφορετική δυναμική. Είναι λιγότερο αναμενόμενο και ίσως γι’αυτό, δείχνει πάντα πιο φρέσκο, πιο φωτεινό και πιο σύγχρονο μέσα σε μια καθημερινή γκαρνταρόμπα.

Από καθαρό λευκό, μέχρι τις πιο ζεστές αποχρώσεις του κρεμ, κάθε τόνος δημιουργεί διαφορετική αίσθηση και ύφος. Τα λευκά τζιν είναι πρακτικά, ευέλικτα και εξαιρετικά στους συνδυασμούς. Barrel γραμμές, φαρδύ, loose fits, wide-leg και relaxed σιλουέτες, ανανεώνουν το denim και το μετατρέπουν σε βασικό staple.

Πώς να συνδυάσετε ένα loose λευκό τζιν

Η προσθήκη ενός loose λευκού τζιν λειτουργεί σαν μια νέα ουδέτερη βάση. Μπορεί να φορεθεί με ένα T-shirt με logo, με ένα πολύχρωμο πουκάμισο, με ένα ριγέ πουλόβερ ή ένα σουέντ σακάκι. Ο συνδυασμός με καφέ παραμένει από τους πιο διαχρονικούς. Παρ’όλα αυτά αξίζει να πειραματιστούμε περισσότερο: αποχρώσεις της καραμέλας, παστέλ, μπλε σκούρο ή παίζοντας με total white layering, για όσες αγαπούν τον σύγχρονο μινιμαλισμό.

Image

Παντελόνι, The Frankie Shop.

Image

Παντελόνι, Frame.

Image

Παντελόνι, Zara.

Image

Παντελόνι, Agolde.

Πηγή: vogue.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πώς να μην φριζάρουν τα μαλλιά μετά τα λούσιμο

Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που έχουν οι γοητευτικοί άνθρωποι