Μεγανήσι Λευκάδας: Το σπίτι που εξαφανίζεται μέσα στον βράχο (εικόνες)

Σαν να ξεπροβάλλει μέσα από τον ίδιο τον βράχο μοιάζει η υπόσκαφη κατοικία «Ευθέα» στο Μεγανήσι Λευκάδας, ένα σπίτι που σχεδιάστηκε ώστε να γίνεται σχεδόν αόρατο μέσα στο φυσικό τοπίο. Από ψηλά, δύσκολα μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι πρόκειται για κατοικία, καθώς η φυτεμένη οροφή και οι γήινες αποχρώσεις την κάνουν να συγχωνεύεται με τη χερσόνησο που την περιβάλλει.

Μόνο όταν κάποιος αντικρίσει την πρόσοψη αποκαλύπτεται ο πραγματικός χαρακτήρας του κτίσματος: μια σύγχρονη εξοχική κατοικία με μινιμαλιστική αισθητική, μεγάλες επιφάνειες φωτός και αρχιτεκτονική που ισορροπεί ανάμεσα στη διακριτική πολυτέλεια και τον σεβασμό στη φύση.

Image

Το έργο, όπως αναφέρει το iefimerida, φέρει την υπογραφή της Ateno Architecture Studio, με την αρχιτεκτονική ομάδα να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στο οικοσύστημα της περιοχής. Η κατοικία τοποθετήθηκε σε απομονωμένη χερσόνησο του Μεγανησίου, με βασικό ζητούμενο να ενταχθεί οργανικά στο φυσικό περιβάλλον χωρίς να αλλοιώνει τη μορφολογία του τοπίου.

Ο υπόσκαφος σχεδιασμός δεν εξυπηρετεί μόνο αισθητικούς λόγους. Δημιουργεί και ένα φυσικό μικροκλίμα, διατηρώντας χαμηλότερες θερμοκρασίες το καλοκαίρι και περισσότερη θερμική άνεση τους χειμερινούς μήνες.

Image

Η κύρια όψη του σπιτιού ανοίγεται προς τη θάλασσα με μεγάλα υαλοστάσια που επιτρέπουν στο φυσικό φως να διαχέεται στους εσωτερικούς χώρους. Παράλληλα, φεγγίτες και εσωτερικά ανοίγματα φωτίζουν τα σημεία της κατοικίας που βρίσκονται πιο βαθιά μέσα στον βράχο.

Οι αρχιτέκτονες επέλεξαν φυσικά υλικά και ήπιες αποχρώσεις ώστε το σπίτι να μοιάζει συνέχεια του τοπίου. Τοπική πέτρα, ξύλο και φυτεύσεις λειτουργούν σαν «γέφυρα» ανάμεσα στην κατασκευή και το περιβάλλον.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί μια ήσυχη μορφή πολυτέλειας. Οι χώροι κινούνται σε earthy τόνους, με ξύλινες επενδύσεις, ανάγλυφες πέτρινες επιφάνειες και custom-made κατασκευές που προσθέτουν χαρακτήρα χωρίς υπερβολές.

Image

Ξεχωρίζουν οι καμπύλες ξύλινες επιφάνειες, η ενιαία σύνθεση αποθήκευσης στο καθιστικό, η κουζίνα με συνδυασμό γκρι και φυσικού ξύλου, αλλά και η ιδιαίτερη βιβλιοθήκη που λειτουργεί σχεδόν σαν γλυπτό μέσα στον χώρο.

Η διάταξη των δωματίων ακολουθεί γραμμική πορεία προς τη θέα, έτσι ώστε κάθε μετακίνηση μέσα στο σπίτι να συνοδεύεται από οπτική επαφή με το Ιόνιο. Ταυτόχρονα, ο περιβάλλων χώρος διατηρήθηκε σχεδόν ανέπαφος, επιτρέποντας στη φυσική βλάστηση του νησιού να «αγκαλιάσει» πλήρως την κατοικία.

Ένα σπίτι που δεν προσπαθεί να επιβληθεί στο τοπίο· αντίθετα, επιλέγει να χαθεί μέσα του.

Διαβάστε επίσης:

Φουντώνουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο

Ηράκλειο - θρίλερ στην Παντάνασσα: Η κατάσταση της υγείας της 28χρονης μητέρας