Εurovision - Akylas: Αποθεώθηκε στον Α’ Ημιτελικό

Ο Αkylas ανέβηκε το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου στη σκηνή της Eurovision εκπροσωπώντας την Ελλάδα στον Α’ Ημιτελικό.

O τραγουδιστής χάρισε μια δυναμική και ατμοσφαιρική performance που ξεχώρισε για τη σκηνική αισθητική, τη συναισθηματική ένταση και την ενέργειά της.

Στη σκηνή της Eurovision 2026, τον Akyla πλαισιώνουν τέσσερις χαρακτήρες: Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.

Καλή επιτυχία Ελλάδα!

