ΟΦΗ: Δεν πήρε άδεια για την Α’ Εθνική Γυναικών

Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΟΦΗ δεν πήρε άδεια από το Τμήμα Αδειοδότησης της ΕΠΟ, όπως άλλες 4 ομάδες της Α' Εθνικής γυναικών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κανονισμός αδειοδότησης της ΕΠΟ, στις ομάδες που δεν χορηγήθηκε άδεια συμμετοχής επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών και χρηματικό πρόστιμο. Ωστόσο η ποινή είναι εφέσιμη και ο ΟΦΗ έχει δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση εντός τριών (3) εργασίμων ημερών στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή Εφέσεων της Ομοσπονδίας.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Χορηγεί άδεια για τις διασυλλογικές διοργανώσεις UEFA και Α’ Κατηγορία Γυναικών στις ομάδες ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

Χορηγεί άδεια για την Α’ Κατηγορία Γυναικών στις ομάδες ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΡΕΑ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ.

Δεν Χορηγεί άδεια για την Α’ Κατηγορία Γυναικών στην Ομάδα ΟΦΗ.

Επίσης το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε την μη χορήγηση άδειας για την Α’ Κατηγορία Γυναικών στις ομάδες ΘΕΟΝΗ, ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018, ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2024 και ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ.

Κατά των αποφάσεων του ΠΟΑ δύναται να ασκηθεί έφεση εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λεβαδειακός-ΟΦΗ 3-2: Η διαιτησία του στέρησε την νίκη!

«Πυρά» Κόντη κατά των διαιτητών: «Δεν είμαι χθεσινός στο ποδόσφαιρο, ότι και να γινόταν θα χάναμε»(vid)