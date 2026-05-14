Σητεία: "Ανάσα" στην έκδοση οικοδομικών αδειών με τη λειτουργία της Πολεοδομίας

Σε λίγο χρονικό διάστημα θα ξεμπλοκάρουν οι οικοδομικές άδειες στην Σητείακαθώς όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης, η υπηρεσία μετά τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί λόγω προσωπικού επιλύονται.

Μιλώντας στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, ο Δήμαρχος είπε σε λίγο χρονικό διάστημα θα λειτουργεί κανονικά η Υπηρεσία Δόμησης επισημαίνοντας ότι η τοποθέτηση νέας Προϊσταμένης στην Υπηρεσία σηματοδοτεί την αρχή για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της και έχει στελεχωθεί με προσωπικό ενώ το επόμενο δίμηνο αναμένεται να ενισχυθεί με άλλους δύο μηχανικούς.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι πρόκειται για μια καθοριστική παρέμβαση σε ένα ζήτημα που για μεγάλο χρονικό διάστημα δημιουργούσε δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση των πολιτών και καθυστερήσεις σε κρίσιμες διαδικασίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα είπε ότι η υπηρεσία θα προτεραιοποιήσει τις εκκρεμότητες ώστε να ξεκινήσει η οικοδομική δραστηριότητα.

Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι με τη συνεργασία όλων, η Υπηρεσία Δόμησης Σητείας θα μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών και να στηρίξει την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου.

Διαβάστε επίσης:

Νοσοκομείο της Κρήτης στην κορυφή με την καλύτερη βαθμολογία από τους πολίτες

Θρίλερ στην Παντάνασσα: Εικόνες σοκ από τα τραύματα της 28χρονης (βίντεο)