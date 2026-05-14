«Μαζί για την Ελλάδα του 2030»: Ξεκινά αύριο το 16ο Συνέδριο της ΝΔ με την ομιλία Μητσοτάκη

Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», θα διεξαχθεί στις 15, 16 και 17 Μαΐου το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo.

Ειδικότερα:

Την Παρασκευή 15 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου του κόμματος και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θεόδωρος Ρουσόπουλος.

Το Σάββατο 16 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Σμυρλή, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Manfred Weber, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Μάξιμου Χαρακόπουλου, των Αντιπροέδρων του κόμματος, Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη, και του Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Χαιρετισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Παράλληλα, τη δεύτερη μέρα των εργασιών του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν οι τοποθετήσεις των συνέδρων σε οκτώ θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι: «Κοινωνικό Κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες», «Ισχυρή Ελλάδα», «Δυνατή Οικονομία – Δυνατή Ελλάδα», «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα & υποδομές», «Σύγχρονο Κράτος για όλους», «Ασφαλής Ελλάδα», «Με τους νέους οικοδομούμε την Ελλάδα του μέλλοντος» και «2030: Η Ελλάδα δυνατή, η Νέα Δημοκρατία μπροστά».

Επίσης, το Σάββατο 16 Μαΐου θα λάβει χώρα side event για την τεχνητή νοημοσύνη, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Την Κυριακή 17 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Στέλιου Κονταδάκη, του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα, της Γενικής Γραμματέως του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Dolors Montserrat, της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτας Δημητρίου, και του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, Θεόδωρου Ρουσόπουλου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, και ο πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker.

Πριν από τη λήξη των εργασιών, θα απευθύνει ομιλία προς το σώμα των συνέδρων ο Πρόεδρος του κόμματος και Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο συνέδριο θα υπάρχουν περίπτερα ξένων ιδρυμάτων που έχουν διαχρονική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία (Konrad-Adenauer, Wilfried Martens, Hanns Seidel), περίπτερο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής (ΙΔΚΚ), καθώς και δύο περίπτερα νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ν.Δ. ως προς το οργανωτικό σκέλος του συνεδρίου, οι εγγραφές των συνέδρων θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή από τις 15:00 έως τις 18:30, η υποβολή υποψηφιοτήτων για την Πολιτική Επιτροπή του κόμματος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο από τις 14:00 έως τις 16:00 και η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή από τις 13:00 έως τις 17:00.

